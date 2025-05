Após ser flagrado com Leo, Davi recebe pior castigo em 'Dona de Mim'

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Davi (Rafa Vitti) recebe um castigo na novela "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Abel (Tony Ramos) decide tomar uma decisão drástica diante do comportamento inconsequente de Davi após flagrá-lo aos beijos com Leo (Clara Moneke) dentro do carro estacionado na área externa da mansão. O empresário conversa com o casal e com Samuel (Juan Paiva), que também presenciou o flagrante.

O marido de Filipa (Cláudia Abreu) considera demitir novamente a babá de Sofia (Elis Cabral). No entanto, ele conclui que ela é mais importante para o bom funcionamento da casa.

Firme, diz que o filho terá de ir embora da mansão para o próprio bem, pois precisa amadurecer. Davi fica chocado com a atitude do pai, enquanto Leo agradece a Abel por não ter sido demitida.

Abel (Tony Ramos) conversa com Leo (Clara Moneke) e Davi (Rafa Vitti) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.