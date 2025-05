Aos 89 anos, Carlos Alberto descarta se aposentar: 'Isso é coisa pra velho'

Carlos Alberto de Nóbrega, 89, será homenageado no próximo Domingão com Huck. Splash acompanhou a gravação, realizada ontem nos Estúdios Globo, e conversou sobre o carinho recebido na concorrente, sua relação com o trabalho e os planos — ou a falta deles — de se aposentar.

'Aposentadoria? É coisa pra velho'

Carlos Alberto garante que não pensa em parar tão cedo. A rotina de gravações, segundo ele, é um dos grandes prazeres da vida. "Na quinta-feira, não existe tristeza. Eu chego na televisão e deixo tudo na portaria, lá com o Tião, que é o rapaz que abre a porteira. Meus problemas ficam lá atrás. Ali, eu sou o artista, sou o Carlos Alberto da televisão. Não tem nada a ver se o cachorro tá doente, se minha mulher tá zangada comigo — coisa rara, viu?"

Questionado se pretende se aposentar, a resposta vem rápida e bem-humorada: "Aposentar? Isso é coisa pra velho".

Só Deus sabe até quando eu fico. Sempre digo: enquanto eu tiver condições de fazer A Praça de maneira digna, que não seja velho gagá, eu continuo. Se um dia eu sentir que não dá mais, eu paro. A televisão não vai parar comigo, eu é que paro com ela. Mas, quando vai ser isso? Só aquele homem lá de cima sabe.

Carlos Alberto herdou "A Praça É Nossa" de seu pai, o radialista e apresentador Manoel de Nóbrega, há 38 anos. "É uma gratidão. São 38 anos de SBT, onde eu comecei como se fosse minha casa e continuo até hoje, muito pela amizade que eu tinha com o Silvio, né? O começo de carreira foi nós dois juntos. Fui crescendo, eles acreditando em mim, eu acreditando neles... E tô aí com 38 anos de A Praça É Nossa. Essa semana, vou gravar o programa de número 1.827. Acho que é um recorde na televisão brasileira".

Segredo para o sucesso

A homenagem no Domingão reforça o quanto "A Praça É Nossa" segue relevante na televisão e atravessa gerações. Apresentador garante que a chave para o sucesso é a simplicidade. "É o programa mais simples da televisão brasileira. É um banco e um velho aposentado sentado. Um entra por aqui, outro sai por ali... E não tem pretensão de fazer humor inteligente. O nosso humor é pra todas as classes".

Ele conta que percebe isso no dia a dia, com o carinho do público em todos os lugares. "Vou ao médico e, antes de ele saber como é que eu tô, ele começa a falar da Praça. Passo numa obra e o pedreiro grita comigo: 'Oh, seu Cazalberto'... É o simples que funciona. Meu pai, quando criou, botou o ovo de Colombo. Achou a coisa mais simples do mundo — e funciona até hoje. E poderá durar muito depois de mim, com outras pessoas."

Homenagem no Domingão

Durante homenagem no quadro Linha do Tempo, Carlos Alberto recebeu o carinho dos seis filhos. Carlos Alberto Filho, Marcelo, Vinícius e Maurício e os gêmeos Maria Fernanda e João Vitor marcaram presença no palco do dominical, assim como Renata Domingues de Nóbrega, esposa do apresentador."

Apresentador viu sua trajetória de 71 anos ser detalhada, incluindo o período de rádio, o momento que trabalhou na Globo e os 38 anos de A Praça É Nossa. No palco, reencontrou Livia Andrade, atriz que participou por cinco anos do humorístico do SBT.

Carlos Alberto de Nóbrega ao lado da família durante homenagem no Domingão com Huck (Globo) Imagem: Léo Rosario/Globo

Carlos Alberto de Nóbrega durante homenagem no Domingão com Huck (Globo) Imagem: Léo Rosario/Globo