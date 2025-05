Andreoli: 'Se eu me preocupasse com a audiência eu continuava na Globo'

Felipe Andreoli assumiu o desafio de apresentar, ao lado de sua esposa, Rafa Brites, a nova temporada do Power Couple Brasil. Durante conversa com Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash desta quinta-feira (22), ele refletiu sobre como é lidar com a audiência em uma emissora como a Record, já tendo sido funcionário da Globo, famosa por seus grandes números.

O apresentador reforçou que quer que o programa vá bem, dê audiência e tenha uma repercussão, mas hoje em dia existem diversas formas de medir estes números —como as redes sociais. "Se você somar no Instagram os últimos 10 vídeos do Power, já dá um milhão".

Felipe confessa que acompanha as notícias sobre a audiência do programa, mas tenta tentar uma tranquilidade e leveza para não se deixar levar quando o assunto é negativo. "'Ah, porque em 2019 o Power Couple dava tanto'. E quantos televisores tinham ligados em 2019? Qual era a competição de 2019 para 2025?".

Para Andreoli, o programa ter uma repercussão em outros canais de mídia —como a rede social— é o que mais importa.

Eu vejo como audiência quanto que a Record estava dando neste dia, neste horário antes do Power entrar. Ah, agora está dando mais. Então para mim beleza [...] Sou muito tranquilo com isso, principalmente quando eu decidi sair da Globo. Se eu tivesse preocupado com audiência, eu ficava lá, porque eu sabia que eram 10 pontos garantidos todos os dias.

Felipe Andreoli

Rafa concorda, e diz que tenta enxergar essa questão da audiência de uma forma mais leve.

Acho que para você ter uma vida saudável na televisão, você tem que entender que você é uma peça, e se você está fazendo bem a sua peça

Rafa Brites

