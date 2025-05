Ana Hikari compartilha vídeo com acusação de racismo no Domingão com Huck

Ana Hikari, 30, compartilhou uma acusação de racismo com pessoas amarelas no Domingão com Huck (Globo) do último domingo.

O que aconteceu

A atriz compartilhou em seus Stories um vídeo de Bruna Tukamoto, especialista em cultura nipo-brasileira. A influenciadora aponta que um homem amarelo foi vítima de piadas durante o quadro Acredite em quem Quiser.

Ana endossou as críticas. "Eu fico triste de ter que compartilhar que algo assim tenha acontecido numa empresa que eu admiro, trabalho, vinculo minha imagem e incentivo discussões sobre questão racial internamente há 8 anos."

É triste eu ter que me posicionar publicamente contra essa postura racista dentro da empresa . Ana Hikari

A atriz pediu. "É urgente que todos os comunicadores da empresa se atualizem sobre essas discussões, se não vamos continuar dando passos para a frente e muitos para trás ao mesmo tempo."

No quadro em questão, três homens diziam ter 71 anos e dois estavam mentindo. Os jurados precisavam adivinhar quem estava falando a verdade. Dois eram brancos, e um era amarelo.

Bruna e Ana apontaram na crítica que os homens brancos não foram motivo de piadas dos artistas que participaram do quadro, diferente do homem amarelo.

Splash entrou em contato com a Globo para colher um posicionamento sobre a acusação. Tão logo haja uma resposta, a nota será atualizada.