Ameaças e invasão: Kid Cudi, ex de Cassie Ventura, depõe contra P. Diddy

Kid Cudi, nome pelo qual o rapper Scott Mescudi é conhecido, prestou depoimento contra Sean "Diddy" Combs nesta manhã.

O que aconteceu

Testemunha no julgamento de P. Diddy, pelas acusações de tráfico sexual e outros crimes, Kid Cudi relatou o que observou da relação entre Cassie Ventura e o rapper. "Éramos amigos e namoramos por um curto período [...] Pelo que eu sabia, ela e Sean Combs tinham problemas e não estavam juntos quando começamos a nos ver", afirmou.

Kid engatou um romance com a ex-namorada de Sean Combs neste mesmo período, mas em dezembro de 2011 ela surgiu aflita pela possibilidade de Diddy ter descoberto. "Ela estava estressada, nervosa e com medo. Disse que ele era abusivo e que não sabia o que poderia fazer", afirmou Mescudi.

Ainda de acordo com o Cudi, ele e Cassie se hospedaram no hotel Sunset Marquis, em Wes Hollywood, quando descobriram que Diddy estava na casa do rapper. "'Filho da p***, você está na minha casa?'. E ele respondeu: 'Só quero conversar com você'", relatou Scott Mescudi.

Após ser alertado por Capricorn Clark, funcionária de Combs, Kid Cudi seguiu para sua casa, onde encontrou sinais de arrombamento. Além de encontrar itens revirados, seu cachorro estava trancado no banheiro, algo que era incomum, visto que ele circulava livremente pela casa. Ao invés de confrontar P. Diddy, Kid Cudi optou por chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência.

No final daquele mesmo ano, enquanto Scott Mescudi viajava com a família de Cassie, ele recebeu uma mensagem do rapper. "Respondi: 'Você invadiu minha casa, mexeu com meu cachorro, não quero falar com você'".

Ao ver que as coisas estavam saindo do controle, Kid Cudi terminou seu relacionamento com Cassie Ventura. Mesmo assim, o rapper continuou não tendo paz, visto que sofreu um ataque.

No início de 2012, o artista foi informado que seu carro foi incendiado com um coquetel molotov. Em imagens exibidas no tribunal, Scott mostrou que o teto do veículo perfurado e fuligem nas portas.

Ainda que nada ligue diretamente Sean Combs ao caso, um e-mail de Cassie de dezembro de 2011 afirmava que o rapper tentaria algo. "Ele disse que vai mandar alguém me machucar e machucar [Cudi] fisicamente. Fez questão de dizer que não seria pelas mãos dele. Disse que estaria fora do país quando acontecesse", dizia a mensagem.

No dia seguinte ao ataque, Kid Cudi encontrou Diddy no Soho House, em Los Angeles. "No fim da conversa, quando apertamos as mãos, perguntei: 'E o meu carro?'. Ele respondeu: 'Não sei do que você está falando'. Para mim, ele estava mentindo", afirmou Kid Cudi, relatando que o rapper estava calmo.

No entanto, anos depois, em um novo encontro no mesmo local, P. Diddy teve uma nova postura: "Ele se aproximou e disse: 'Queria pedir desculpas por toda aquela m****'. Foi a última coisa que eu esperava. Fiz as pazes com a situação".