Vale Tudo hoje (21): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (21) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Afonso enfrenta Odete. César deixa Maria de Fátima trancada no apartamento para prejudicá-la em um trabalho, e ela aciona um chaveiro. Celina pergunta a Afonso se foi o sobrinho quem vazou as informações da TCA. Luciano incentiva Ivan a namorar Heleninha. Raquel vê a foto de Ivan com Heleninha em um site e fica arrasada. Leila não resiste à sedução de Renato. Odete avisa a Maria de Fátima que já sabe o que fazer para separar Afonso de Solange. Maria de Fátima encontra César numa festa com Olavo, e os dois acabam se reconciliando. Marco Aurélio registra a presença de Leila em sua casa com Renato. Ao ver Marco Aurélio com o resultado da investigação sobre o vazamento das informações da TCA, Odete pergunta ao executivo se Afonso foi o responsável.

