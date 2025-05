Tribunal britânico concede fiança de US$6,7 milhões ao cantor Chris Brown para turnê mundial

LONDRES (Reuters) - O cantor norte-americano Chris Brown foi liberado sob fiança por um tribunal de Londres nesta quarta-feira devido a uma acusação de agressão grave, depois de prometer pagar uma taxa de segurança de 5 milhões de libras (US$6,7 milhões), abrindo caminho para o início de sua turnê mundial no próximo mês.

Brown foi acusado de causar danos corporais graves no que os promotores disseram ter sido um "ataque não provocado" ao produtor musical Abraham Diaw com uma garrafa de tequila em uma boate de Londres em 2023.

O artista de 36 anos ainda não foi orientado a se pronunciar sobre a acusação. Ele não estava presente na Corte Southwark Crown quando o juiz Tony Baumgartner lhe concedeu fiança.

O astro de R&B, duas vezes ganhador do Grammy e conhecido por sucessos como "Loyal", "Run It" e "Under the Influence", deve dar início à sua turnê "Breezy Bowl XX" em 8 de junho na Holanda.

Brown foi preso em um hotel em Manchester, no norte da Inglaterra, na semana passada, depois de retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o incidente de dois anos atrás.

Sua fiança foi inicialmente recusada na sexta-feira, mas foi concedida nesta quarta com a condição de que ele pagasse 4 milhões de libras e mais 1 milhão de libras em sete dias.

Brown também foi obrigado a entregar seu passaporte, exceto quando estiver viajando para sua turnê.

Seu próximo comparecimento será na Corte Southwark Crown, em Londres, em 20 de junho.

(Reportagem de Sam Tobin)