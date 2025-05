Quais personagens retornam para a continuação de 'Êta Mundo Bom'?

"Êta Mundo Bom" (Globo), novela de 2016, ganha uma continuação a partir de junho. Splash reuniu os personagens que retornam na nova trama que se chamará "Êta Mundo Melhor".

Candinho (Sergio Guizé)

O protagonista vivido por Sergio Guizé e seu fiel escudeiro, o burro Policarpo, estão de volta para novas aventuras na cidade grande. Eles vivem na mansão herdada com a partida da mãe de Candinho, Anastácia (Eliane Giardini, em "Êta Mundo Bom"). Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia).

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Filomena (Débora Nascimento em "Êta Mundo Bom") morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Dita (Jeniffer Nascimento)

A personagem vivida por Jeniffer Nascimento retorna ao universo criado por Walcyr Carrasco como protagonista. Sobrinha de Manoela (Dhu Moraes), Dita começa a história casada com Quincas (Miguel Rômulo), com quem tem um filho, Joaquim (Tom Zé). Logo no começo da trama, ela parte para São Paulo atrás de informações sobre Filomena e procura por emprego na rádio. É nesse momento que ela reencontra Candinho, com quem se envolve após se separar de Quincas. Dita vai virar uma grande cantora popular ao longo da trama.

Maria (Bianca Bin)

A ex-funcionária da casa de Anastácia retorna para uma participação especial. Maria morre nos primeiros capítulos da nova trama. Ela é atropelada e falece nos braços de Estela (Larissa Manoela), após pedir que ela cuide de seus filhos com Celso (Rainer Cadete).

Bianca Bin está de volta em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi)

Zé dos Porcos terminou a novela casado com Mafalda (Camila Queiroz em "Êta Mundo Bom"). Entretanto, ela não volta na nova produção. Com isso, ele terá um novo par romântico, Maria Divina (Castorine).

Anderson Di Rizzi e Castorine serão um casal em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura)

O casal que criou Candinho está de volta para a continuação. Agora, eles retornam sem grande parte de seus companheiros de núcleo, já que Camila Queiroz e Rosi Campos não retornam ao elenco. Dos filhos do casal, apenas Quincas estará na continuação.

Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Quincas (Miguel Rômulo)

Quincas continuará casado com Dita no início da trama, com quem terá um filho. Alguns capítulos depois, eles irão se separar e sua esposa se envolverá com Candinho.

Quincas (Miguel Rômulo) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Celso (Rainer Cadete)

Com a morte de Maria, Celso ficará viúvo logo no início da história. Ele estará decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia e se alia novamente à irmã, Sandra (Flávia Alessandra), para cometer maldades contra o protagonista.

Rainer Cadete estará em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Sandra (Flávia Alessandra)

A grande vilã de Flávia Alessandra tem seu retorno garantido. Após a morte da titia, Sandra se alia novamente ao irmão, Celso, para tentar abocanhar o dinheiro de Candinho.

Ernesto (Eriberto Leão)

Apesar de aparentemente ter morrido no final de "Êta Mundo Bom", o vilão estará de volta na continuação. Após tentar fugir com Filó, Ernesto colocará o filho de Candinho em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Ernesto (Eriberto Leão) e Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Divulgação/Globo

Tobias (Cleiton Morais) e Lauro (Marcelo Argenta)

O casal gay da trama de Walcyr Carrasco também está de volta para ter a relação aprofundada. No final da novela de 2016, o alfaiate e o médico decidiram aceitar o amor que tem um pelo outro e ficaram juntos. Na continuação, devemos ver como está a relação dos dois.

Tobias (Cleiton Morais) e Lauro (Marcelo Argenta) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Olga (Maria Carol Rebello ) e Araújo (Flavio Tolezani )

Olga e Araújo é mais um casal com final feliz que estará de volta em "Êta Mundo Melhor". "Estou muito feliz em voltar com a Olga, de voltar a trabalhar com Flávio Tolezani, um baita de um parceiro. Sei pouco ainda da história, mas estou muito animada", declarou Maria Carol ao Portal Léo Dias.

Flávio Tolezani e Maria Carol estarão em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Manuela (Dhu Moraes)

A funcionária da fazenda de Quinzinho e Cunegundes também está de volta na continuação. "Manuela é maravilhosa, é uma personagem de comédia que deixou saudades, eu estou feliz da vida de poder revivê-la nesse núcleo cômico novamente. Ela é apaixonante. Ela é uma continuação de tudo que vocês viram na primeira versão", disse a atriz sobre o retorno ao Metrópoles.

Manuela (Dhu Moraes) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução/Globo

Vermelho (Gabriel Canella)

O fiel ajudante de Paulina (Suely Franco em "Êta Mundo Bom") no dancing retorna para a nova trama. Como a atriz Suely Franco está no elenco de "Dona de Mim" (Globo), Vermelho agora será funcionário de uma nova proprietária do estabelecimento.

Vermelho (Gabriel Canella) era o fiel escudeiro de Paulina (Suely Franco) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Reprodução

Olímpia (Rosane Gofman )

Olímpia era uma atriz que fez muito sucesso como protagonista da radionovela "Herança de Ódio". Apesar da fama, ela vivia com problemas de dinheiro. Ainda não se tem maiores informações de como a personagem estará em "Êta Mundo Melhor".