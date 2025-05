Brasileiro que teve equipamentos roubados em Cannes arrecada R$ 92 mil

Colaboração para Splash, no Rio

O produtor Leonardo Paiva, que teve todos os seus equipamentos de gravação roubados durante o Festival de Cannes, na França, criou uma vaquinha online para tentar recuperar o prejuízo, estimado em R$ 100 mil.

O que aconteceu

Apresentador do videocast Os Nordestinos Pelo Mundo, Leonardo viajou a trabalho para cobrir o evento internacional de cinema. O furto ocorreu no domingo (18), quando o carro da equipe foi arrombado dentro de um estacionamento subterrâneo. "Todos os nossos equipamentos foram roubados. Tudo o que a gente construiu a vida inteira", relatou nas redes sociais.

Na página da vaquinha, ele contou que se sentiu desconfortável em pedir ajuda. "Por mais que seja desconfortável, resolvemos aceitar toda a ajuda de vocês para seguirmos com nosso projeto", escreveu.

Até o momento, a campanha já arrecadou R$ 92 mil, com contribuições de 1.240 pessoas. Vendo que está próximo de atingir o valor necessário, Leonardo agradeceu o apoio recebido. "Obrigado a todos que nos ajudaram, seja com mensagens, compartilhamentos ou doações", disse o produtor e apresentador. "Toda comunidade brasileita aqui em Cannes ficou impressionada com a movimentação da nossa comunidade e como vocês levantaram essa vakinha", continuou.