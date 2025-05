Padre Patrick rebate mãe de Virginia após CPI das Bets: 'Consciência'

Padre Patrick respondeu a um comentário de Margareth Serrão, a mãe de Virginia Fonseca, sobre seu depoimento no CPI das Bets.

O que aconteceu

A mãe da influenciadora criticou a presença do religioso na audiência contra os jogos de azar, insinuando que ele estava atrás de visualização em suas redes sociais. "Mas agora até padre atrás de biscoito, de seguidores, de ganhar engajamento, está inseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo!", escreveu em um comentário.

Assim que as páginas de fofoca no Instagram começaram a repercutir a fala de Margareth, Padre Patrick rebateu: "À senhora, desejo apenas muita luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Logo, não estava atrás de biscoito", começou escrevendo nos comentários do perfil Gina Indelicada.

O sacerdote ainda teceu elogios à família de Virginia Fonseca. "Gostaria de dizer que você tem uma família linda e que os respeito profundamente. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem, assim como deduzo que já façam, mas de uma forma diferente. Você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esses porque, além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros".

Patrick finalizou recomendando que Margareth assistisse seu depoimento completo e insinuando que, caso ela tenha se ofendido, seja algo referente à própria consciência. "Logo, já que estes com tempo, assista por completo o video da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Eu estive ali para alertar sobre jogo online, se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a acusou, foi a sua própria consciência. Deus abençoe".