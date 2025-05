Café da Sakura se torna atração instagramável para otakus no centro de SP

Quem passar pela rua Thomaz Gonzaga, em São Paulo, pode encontrar uma fila considerável, e não é para entrar nos disputados restaurantes de comida asiática. É um público jovem, ávido por experiências imersivas e que disputa uma mesa no Café Cardcaptor Sakura, o primeiro café temático oficial de anime a chegar ao Brasil.

O projeto é fruto de uma cooperação entre a japonesa Kodansha (dona da franquia da caçadora de cartas), a empresa de licenciamento Artworks Entertainment e da Akiba Station, que disponibilizou um andar inteiro de sua loja, no bairro da Liberdade, para receber este estabelecimento que transborda flores de cerejeira, morangos e um desenho animado atemporal que mora no coração dos otakus brasileiros.

Splash visitou o estabelecimento em um dia comum e vai te contar tudo sobre esse novo point instagramável da cidade.

Como é o Café da Sakura?

Localizado no primeiro andar do prédio da Akiba Station, loja já conhecida do meio otaku pela venda de estatuetas, funkos e mangás brasileiros, logo de cara o visitante já é recebido por funcionários que parecem se vestir como em um mangá produzido pelo grupo Clamp. Enquanto aguarda liberação de mesa, afinal o café não trabalha com reservas por enquanto, já é possível entrar no clima com uma vitrine repleta de produtinhos da franquia e uma música ambiente alternando entre hits presentes no anime.

Parede do Café Cardcaptor Sakura com as Cartas Clow Imagem: Foto/Splash UOL

O elevador, assim como tudo nessa experiência imersiva, é temático de Carta Clow. Ao abrir a porta, o fã se vê diante de painéis com os principais personagens de "Card Captor Sakura". Os assentos almofadados têm estampas rosas e amarelas, todas cores vistas nos vestidos costurados por Tomoyo. Ao redor do ar-condicionado se vê flores de cerejeira, e até mesmo os banheiros são temáticos com imagens de Sakura e Syaoran. Não há como fugir do clima do anime.

O cardápio (e os preços)

Café sem comidinhas é o mesmo que Tomoeda sem ameaça de cartas mágicas elementais, então vamos ao prato principal do local. O cardápio até oferece alguns poucos itens salgados, como quiches (R$ 17,90) e o tradicional quitute japonês Tamago Sando (um sanduíche de ovo, R$ 19,90), mas o foco são as bebidas e os doces.

Algumas sobremesas tradicionais, como entremet e tarteletes (ambas R$ 22,90) ganham versões temáticas de personagens. O entremet do Kero é de banoffe, já a do mascote Spinel vem no sabor chocolate. Como não poderia faltar, morangos são presença garantida em parte das sobremesas, como no Ichigo Cake da Sakura (R$ 19,90). As bebidas são variadas, passando por mochas (R$ 14), cream soda (R$ 25) e um sparkle temático da Sakura (R$ 18).

A Panqueca dos Guardiões do Café Cardcaptor Sakura Imagem: Foto/Splash UOL

Duas sobremesas chamam a atenção do público e podem ser vistas em muitos pedidos: os parfaits (R$ 44,90) e a Panqueca dos Guardiões (R$ 39,90). O primeiro dispensa apresentações, é uma sobremesa famosa no Japão e servida num copo com camadas de mascarpone, calda de frutas e sorvete, já o segundo é um prato no qual Kero e Spinel são transformados em panqueca recheada de mirtilo, acompanhado de sorvete, morango (claro) e uma calda de chocolate.

Os sabores são bem mais próximos de sobremesas japonesas, um respiro para quem não aprecia doces atolados de creme de avelã e leite em pó. Entretanto, as porções fotogênicas podem decepcionar quem procura uma sensação de saciedade, embora esteja condizente com outras experiências açucaradas de cafeterias da região.

Vá com paciência

Populares no Japão, os cafés temáticos de anime acabam sendo mais uma experiência para socialização. Poucas pessoas no local aproveitavam suas sobremesas sozinhas, uma parte considerável do público é composta por grupos de amigos e familiares que querem se sentir dentro do universo de "Cardcaptor Sakura". Inclusive há uma lojinha na saída com vários produtos oficiais, como mousepads, acrílicos, pins e uma nova edição do mangá "Cardcaptor Sakura" com sobrecapa exclusiva, tudo para estender a experiência (e o faturamento).

Loja do Café Cardcaptor Sakura Imagem: Foto/Splash UOL

Ainda que o atendimento seja rápido pelo grande número de funcionários, há um risco de esbarrar em filas para entrar. A inauguração do café, que aconteceu na semana passada, precisou encerrar a fila às 14h para conseguir dar conta de todo o público, e um funcionário do local revelou à reportagem que já havia fila às 7h no dia do início do serviço. E, ao julgar pelo interesse dos fãs e pela qualidade do serviço, o café da Sakura tem tudo para se tornar uma visita certa de fãs de cultura japonesa de passagem pela Liberdade.

Café Cardcaptor Sakura por Akiba Station

Endereço: Rua Thomaz Gonzaga, 18 - 1º andar. Bairro da Liberdade, em São Paulo

Horário de funcionamento: Terça a domingo das 10h30 às 18h. Fechado às segundas-feiras

Atendimento por ordem de chegada.