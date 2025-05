'Adulto reborn': bonecos hiper-realistas falam, piscam e chegam a R$ 50.000

A febre dos "reborns" não é exclusividade do universo infantil. Bonecos hiper-realistas com expressões faciais e até possibilidade de fala viralizam nos últimos dias — e alguns custam mais de R$ 50.000.

O que aconteceu

Bonecos sexuais realistas estão se tornando conhecidos nas redes como "reborns adultos". Os bonecos são produzidos em tamanho real, com aparência, toque e até respostas que imitam seres humanos.

Em vídeos recentes no Instagram, figuras femininas com feições detalhadas, roupas sensuais e expressões inertes foram apelidadas de "namoradas reborn". O apelido pegou. Desde então, os comentários se multiplicaram. "Vão morrer quando descobrir que tem empresa na Ásia que faz boneca sexual em tamanho real". Outro comentou: "Eu acho boneca sexual uma coisa tão nojenta e tenebrosa". Um terceiro comentou: "Só eu que acho muito errado ser vendido uma boneca realista para mulheres e homens adultos?".

Bonecas fabricadas e vendidas pela empresa americana RealDoll pode chegar a até US$ 8.999,99 (cerca de R$ 50.000). A marca é operada pela empresa californiana Abyss Creations, pioneira no segmento desde 1996. Os bonecos têm corpo moldado em silicone de grau médico, genitália removível, olhos de vidro, articulações com esqueleto metálico e ampla capacidade de personalização — do tom de pele ao estilo de pelos pubianos.

O Nate 3.0 é um exemplo da versão masculina do fenômeno. Vendido pela RealDoll por US$ 7.999,99 (R$ 45 mil), o boneco tem pênis removível, boca com 18 cm de capacidade oral, feições customizáveis e vem com opções de pelos faciais, penteado e cores de olhos. Assim como as bonecas, ele é feito sob encomenda, à mão, com acabamento realista em cada detalhe.

Cada boneco pode ser montado a partir de 17 tipos de corpo e 33 rostos diferentes. A RealDoll aceita, inclusive, fotografias de referência para replicar maquiagem ou aparência. Também é possível escolher entre bonecos de gênero masculino, feminino ou trans, ampliando o alcance do produto a diferentes públicos.

Inteligência artificial

Já os modelos com inteligência artificial, como a SolanaX, levam o hiper-realismo ainda mais longe. A cabeça robótica é equipada com sensores de toque, sincronia labial, olhos que piscam e se movem, sobrancelhas móveis e sistema de fala com fonemas programados. O usuário interage por meio de um app Bluetooth, capaz de identificar intensidade do toque e níveis de excitação, criando uma experiência quase "afetiva".

O software de IA, chamado X-Mode, permite criar perfis com personalidade, voz, interesses e até senso de humor. Segundo a empresa, ela é capaz até de contar piadas. A plataforma reconhece usuários diferentes, aprende preferências com o tempo e mantém diálogos persistentes.

Modelos com IA e funções robóticas são especiais e podem ser encomendados Imagem: Divulgação/RealDoll

Rostos e corpos são modulares. O sistema "Face X" usa ímãs para encaixar diferentes cabeças numa mesma base craniométrica — e há modelos que vendem só a cabeça robótica por cerca de US$ 4 mil (R$ 22 mil).

A empresa afirma que seus clientes incluem futuristas, artistas, colecionadores de arte, casais em busca de novidade e até profissionais da saúde. Os bonecos da RealDoll já apareceram em mais de 20 produções televisivas, como CSI: NY, House, Family Guy e Sons of Anarchy, além de terem sido fotografados por Helmut Newton.