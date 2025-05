'O Agente Secreto': aplauso não dá prêmio, mas há chance para Palma de Ouro

"O Agente Secreto" teve sua grande estreia neste domingo no Festival de Cannes e, aos poucos, se torna um dos favoritos para o grande prêmio do evento: a Palma de Ouro.

A exibição do filme de Kleber Mendonça foi seguida de 13 minutos de aplausos, e a recepção internacional também tem dado bons sinais para os brasileiros. "O filme tem sido muito bem recebido", diz Flavia Guerra no Plano Geral desta quarta-feira. "Existe chance para a Palma [de Ouro], sim. Ele foi muito aplaudido, mas isso [os aplausos] não é garantia de nada".

A recepção internacional tem me surpreendido. Sempre achamos que o público não vai aderir tanto à historia, porque vai precisar de mais contexto e explicação, mas estamos vendo que o filme está indo muito bem. A grande maioria [dos espectadores e mídia] está apontando o filme ao prêmio.

Flavia Guerra.

A equipe do filme, inclusive, trouxe a Orquestra Popular de Recife para se apresentar na Boulevard de la Croisette, avenida do Palais das Festivals, onde ocorre a premiação. Flávia, que esteve na exibição do longa e acompanhou a apresentação, diz que o momento foi "lindo" e de "puro carisma do Brasil".

'O Agente Secreto' e 'Sound of Falling' se destacam

O filme de Kleber Mendonça integra uma boa seleção de filmes em Cannes, opina Flavia Guerra. "Todo ano tem uma boa seleção, mas nesse não teve ainda um que saia como o 'arrebatador'", diz. "Por incrível que pareça, além de 'O Agente Secreto', meu filme preferido é o 'Sound of Falling' [de Mascha Schilinski]".

Enquanto "O Agente Secreto" é um thriller político que acompanha um professor sendo espionado, seu concorrente é um drama alemão que acompanha quatro gerações de meninas conectadas por uma fazenda em Altmark. "Fala de luto, invisibilidade e violência contra a mulher dentro de casa", explica Flávia. "É um filme muito alemão —mas, como 'O Agente Secreto', também tem ressonado. Tem sido um dos favoritos".

"Sirat", de Oliver Laxe, é outro longa que tem sido muito bem cotado, indica Flavia. O filme acompanha a busca de um pai por sua filha desaparecida em festivais pelos desertos de Marrocos. "É uma grande alegoria do fim do mundo", explica a jornalista. "Não é meu favorito, mas gostei".

Esta é uma tríade de filmes muito bem cotados, que acho que sem prêmios não saem.

Flavia Guerra

Um quarto filme que se destaca é "Alpha", de Julia Ducounau. O drama francês acompanha uma menina de 13 anos e sua mãe solo, fazendo uma alegoria à epidemia do HIV e aos problemas da adolescência.

Documentário de Cacá Diegues faz todos chorarem

Cacá Diegues nos deixou em fevereiro, mas recebeu uma homenagem a altura no Festival de Cannes com o documentário "Para Vigo me Voy!" —acompanhado de 8 minutos de aplausos.

O longa de Lírio Ferreira e Karen Harley fez parte dos Cannes Classics, mostra paralela com celebrações, cópias restauradas e documentários. "São filmes de homenagens a grandes cineastas", explica Flavia. "Toda vez que tem sessões assim, já sei que vou chorar".

O filme foi exibido na segunda-feira, dia em que Cacá completaria 85 anos, e emocionou grande parte da plateia. Com imagens de arquivos e entrevistas, a produção repassa a historia do cineasta. "Foi emocionante", diz Flávia, que esteve na exibição e conta que a viúva e filhos de Cacá também se emocionaram.

É uma emoção imensa, um privilégio para mim ter vivido 43 anos com Cacá --esse artista, ser humano generoso, libertário, que amava o Brasil e as pessoas que estavam ao lado dele. Este é o nosso presente para ele, porque ele é nosso presente.

Renata Almeida, presidente da Academia Brasileira de Cinema e viúva de Cacá Diegues

Os próprios diretores também se emocionaram durante a exibição. "Eu chorei", confessa Karen Harley. "Fiquei segurando a mão da Renata emocionada em vários momentos. Mas muito feliz também, o filme tem muito humor, Cacá tem uma lábia incrível, e o cinema dele é caracterizado por liberdade e alegria". Lírio Ferreira completa: "É um choro de felicidade. Você sai do filme acompanhado do Cacá, e não sentindo a ausência dele".

