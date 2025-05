'Não ficamos com medo': como MasterChef segue a vida sem Ana Paula Padrão?

O MasterChef 2025 tem estreia confirmada para o dia 27 de maio, na tela da Band, com um trio de apresentadores. Sem a jornalista Ana Paula Padrão, que deixou o canal em dezembro passado, a emissora chegou a sondar o mercado em busca de reposição, mas optou em transformar os jurados em apresentadores para a 12ª edição da temporada com amadores.

Existe vida sem Ana Paula Padrão?

A resposta de Henrique Fogaça, um dos veteranos na atração ao lado de Erick Jacquin, é sim! O chef de cozinha afirma que está sendo proveitoso se envolver com a produção do reality gastronômico, além da antiga função de só avaliar os pratos.

A Ana teve um papel muito importante, mas a gente consegue assumir esse palco e fazer esse trabalho. Era a Ana quem fazia a cerimônia, por exemplo. Agora, temos esse acesso rápido a eles. Está bem gostoso apresentar as provas e fazer o que ela fazia

Henrique Fogaça, em conversa com a imprensa no lançamento do MasterChef 2025

Helena Rizzo, que entrou no MasterChef no lugar de Paola Carosella, em 2021, destaca que a nova função exige um maior envolvimento com a pré-produção dos episódios. "Tivemos que mergulhar muito mais no roteiro e se envolver com as dinâmicas das provas. Antes, a gente não se inteirava tanto sobre as regras, por exemplo. E isso está sendo legal, exige mais atenção de nós."

MasterChef 2025 terá troféu personalizado para o campeão da temporada Imagem: Melissa Haidar/Band

O contato direto com os participantes ajuda a criar laços, mas, segundo Rizzo, existe uma separação clara dos papéis de jurado/apresentador na relação com os amadores. "Prestamos mais atenção nos participantes, vamos conhecendo e investigando eles. Obviamente, no momento da avaliação dos pratos, nosso foco é a comida, justamente para manter a imparcialidade."

Érick Jacquin fez coro ao discurso de Fogaça ao dizer que o trio de jurados é capaz de segurar a pressão de comandar e avaliar pratos no MasterChef. "Esse MasterChef vai ser bem diferente. Já para a seleção dos competidores e também vai ser só nós três, sem a Ana Paula. Mudou um pouquinho o dinamismo do programa, mas conseguimos fazer. Vocês sabem que sou apaixonado pela Ana Paula Padrão, adoro ela."

Marisa Mestiço, diretora-geral do MasterChef, explica que o reality gastronômico não perderá a sua característica sem Ana Paula Padrão. Ela, inclusive, agradeceu a jornalista pelo empenho de 11 anos no programa e garantiu que o trio de jurados está se saindo bem na condução do programa.

Não ficamos com medo, porque nosso diferencial é a dinâmica no palco, a brasilidade da culinária. Quando decidimos que a figura da Ana não existiria mais, foi natural, e, não, não perdemos nossa característica.

Maria Mestiço

Mestiço reforçou que o movimento do MasterChef Brasil em ter jurados como apresentadores representa acompanhar a tendência do reality show no mundo. "O leilão fomos nós quem inventamos, assim como o serviço de restaurante no primeiro episódio... o palco é pura performance e estamos seguros deste lugar que eles [os jurados] preenchem a partir de agora."

A Ana é uma figura que ficou marcada em nossa história obviamente e eu fico muito feliz. Sou jornalista e em 2014 ganhei a Ana Paula de presente. Imagina eu, jornalista de entretenimento, ganhando a mulher que fazia o Brasil parar para ouvir ela falar 'boa noite'. Então, eu aprendi muita coisa com ela, mas nós éramos os especialistas em entretenimento. Nessa jornada todo mundo saiu ganhando.

Maria Mestiço

MasterChef 2025: Competidores enfrentam a primeira prova da temporada Imagem: Melissa Haidar/Band

MasterChef 2025: o que sabemos?

Estreia: a 12ª temporada do MasterChef Brasil tem estreia confirmada para o próximo dia 27 de maio, a partir das 22h30, na tela da Band.

Participantes: o reality gastronômico da Band contará com 18 cozinheiros amadores na busca pelo posto de campeão da temporada em 15 episódios.

Prêmio: a Band elevou o prêmio do MasterChef para R$ 500 mil ao vencedor. Além disso, o participante ganha cursos de empreendedorismo, gestão de negócios e gastronomia na Le Cordon Bleu.

Apresentadores: Pela primeira vez na história do programa, será preciso lidar diretamente com Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, sem a mediação de um apresentador.

Proposta da nova temporada do MasterChef: a nova edição vai testar a fundo as habilidades dos 18 participantes. A busca será constante por criações que enalteçam a riqueza gastronômica nacional e por pratos emblemáticos da culinária global. O icônico Leilão MasterChef e as temidas Caixas Misteriosas também estarão presentes, só que mais complicadas do que nunca.