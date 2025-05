Novo parque Epic Universe da Universal desafia a Disney na Flórida

Por Dawn Chmielewski

ORLANDO, Flórida (Reuters) - Durante décadas, o Universal Orlando Resort foi um ponto de parada no caminho dos turistas para o "Lugar mais mágico da Terra", o Walt Disney World.

Agora, a Comcast, proprietária da NBCUniversal, pretende reescrever o itinerário de viagem com o Epic Universe, um novo e importante parque temático na Flórida Central, que será inaugurado na quinta-feira.

Um investimento estimado em US$7 bilhões dobrou o tamanho do resort e o encheu de personagens conhecidos de filmes e jogos de sua propriedade ou licenciados. Ele apresenta cinco mundos temáticos: O Mundo Mágico de Harry Potter - Ministério da Magia; Super Nintendo World; Como Treinar o Seu Dragão -Ilha de Berk; Celestial Park; e Dark Universe.

O Epic Universe representa o maior investimento da Comcast em parques temáticos da Universal desde que assumiu o controle do negócio em 2011. Analistas avaliam que a novidade representa uma ameaça competitiva mais expressiva para a Walt Disney World, cuja última grande expansão foi em 2019.

"Essa é a única parte do ecossistema de mídia que não é vulnerável à mudança de tela. Ainda é adorada como uma coisa para fazer com amigos e familiares", disse à Reuters o presidente da Comcast, Mike Cavanaugh, nesta terça-feira. "Seria tolice não pisar no acelerador."

O grande investimento da Comcast em parques é uma das seis áreas para contribuir com o crescimento. O grupo Experiences está experimentando novos conceitos, incluindo o lançamento em agosto de uma atração permanente em Las Vegas, a Universal Horror Unleashed, com quatro casas mal-assombradas inspiradas em filmes como "O Massacre da Serra Elétrica" e "O Exorcista - O Devoto".

Um parque regional voltado para a família, o Universal Kids Resort, estreia no próximo ano em Frisco, Texas, inspirado em "Shrek", "Minions" e Bob Esponja Calça Quadrada.

"Um de nossos principais pilares de crescimento é como levamos a marca Universal a novos públicos em novos mercados", disse Mark Woodbury, presidente da Universal Destinations & Experiences.

"E isso pode ser visto em nosso Kids Resort em Frisco, Texas, e em nosso espaço para o gênero de terror em Las Vegas."

A Universal também tem outro grande resort de parque temático planejado para o Reino Unido, o primeiro da Comcast na Europa.

O negócio de parques temáticos não é isento de riscos. É vulnerável a recessões econômicas -- algo que o setor experimentou durante a epidemia de Covid-19.

O CEO da Comcast, Brian Roberts, disse se sentir confortável em fazer apostas de longo prazo e de capital intensivo.

"Quando você encontra algo extraordinário, é quando você faz essas apostas", disse Roberts, citando o exemplo do primeiro terreno temático de Harry Potter em Orlando.

"Quando o Harry Potter foi inaugurado, acho que houve um grande aumento no comparecimento no dia seguinte, e nunca mais houve retrocesso."

A Disney tem dominado o cenário de Orlando desde a inauguração do Magic Kingdom do Walt Disney World em 1971.

Em 2023, o Walt Disney World atraiu 48,8 milhões de visitantes, mais do que o dobro do público da Universal, de 19,8 milhões naquele ano, segundo relatório da Themed Entertainment Association e da AECOM.

A Epic poderia "desviar pelo menos parte da demanda", escreveu o analista da MoffettNathanson, Craig Moffett, em um relatório para investidores sobre o impacto potencial da Epic Universe na Disney.

Moffett prevê que o Epic Universe poderá atrair 9,5 milhões de visitantes em 2026 e gerar mais de US$1,3 bilhão em receita. Alguns desses ganhos ocorrerão às custas de outros parques, incluindo o da Disney, que segundo estimativa de Moffett poderá perder 1 milhão de visitantes nos próximos dois anos. Com o tempo, ele poderá atrair 13 milhões de visitantes por ano, mais do que qualquer um de seus parques irmãos, avalia.

"A longo prazo, acho que isso torna Orlando um destino de férias ainda mais atraente", disse Doug Creutz, analista da TD Cowen. "Isso provavelmente é bom para a Disney."

O negócio de parques temáticos da Universal está enraizado em sua produção cinematográfica desde seus primeiros dias, quando oferecia visitas ao estúdio há um século. Quando o Universal Studios Florida foi inaugurado em 1990, foi promovido oferecendo a chance de "andar nos filmes".

(Reportagem de Dawn Chmielewski em Orlando, Flórida)