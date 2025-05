Manuela Dias rebate críticas a 'Vale Tudo' após nota zero de jornal

Manuela Dias, autora de "Vale Tudo" (Globo), rebateu críticas à novela após a atuação de Bella Campos ganhar nota zero do jornal O Globo.

O que aconteceu

Na manhã de hoje, a autora da novela das nove fez uma publicação em suas redes sociais rebatendo as duras críticas que a trama vem recebendo. "Realmente, a violência não está normal? Nem tem mais a ver com os produtos, até porque as críticas chegam antes. Ser criticada faz parte do jogo, mas sofrer violência e ser esculachado não", escreveu.

Manuela se mostra aberta a críticas reflexivas e sem agressões. "Que bom que existem críticos que estão a fim de pensar e refletir. E não só a fim de lacrar e agredir as pessoas, sem o mínimo de educação ou respeito", afirmou.

A postagem veio após uma nota zero para a atuação de Bella Campos. O trabalho da intérprete de Maria de Fátima foi criticada pela Coluna Play do jornal O Globo. "Zero para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo', cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake", dizia a publicação.

Manuela Dias faz publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

