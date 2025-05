Mamãe Pig deu à luz: conheça Evie, a irmã caçula recém-nascida da Peppa

"Nasceu" ontem a nova integrante da família Pig: Evie, irmã de Peppa.

O que aconteceu

Certidão de nascimento de Evie, irmã caçula de Peppa Pig Imagem: Reprodução/Hasbro/Redes sociais

"Ela está aqui e é perfeita", publicou o Instagram oficial da Peppa Pig. O anúncio foi feito com toda pompa, com um dos posts sendo um vídeo de um comunicado no estilo da realeza (veja as imagens abaixo).

Evie é a terceira filha da Mamãe e do Papai Pig. A porquinha é a irmã caçula de Peppa e George.

A gravidez da Mamãe Pig foi revelada no fim de fevereiro. O anúncio foi feito no programa Good Morning Britain e a gestação foi abordada em um episódio especial do desenho no Dia das Mães britânico, que ocorreu em 30 de março.