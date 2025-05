Maldade grotesca de Jacques com mulher inusitada movimenta 'Dona de Mim'

No capítulo desta quarta-feira (21) de "Dona de Mim" (Globo), Kamila se preocupa com Dedé ao iniciar um romance com Marlon. Jaques embriaga Filipa, e demonstra seu interesse nela.

Danilo confessa a Manuel que deseja trabalhar como motorista por mais um tempo. Marlon repreende uma atitude de Castanho, que se irrita com a insubordinação.

Filipa abraça Abel, e se sente abalada com a presença de Jaques. Leo leva Dedé para brincar com Sofia. Abel conversa com Danilo sobre Filipa.

Tânia vê a garrafa de uísque e deduz que Jaques tenha aprontado alguma. Dedé comenta com Sofia que Marlon é namorado de Kamila, e Leo ouve. Alan alerta Marlon sobre Castanho. Tânia confronta Jaques.

