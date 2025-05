Em meio à polêmica com herdeiro, relembre quem são os 10 filhos de Latino

Latino, 52, expôs ontem a relação conturbada com o filho Guilherme Rocha, 27, que seria dependente químico e teria tentado extorquir o pai. Além de Guilherme, o cantor tem outros nove filhos. Ao todo, são 10 herdeiros, frutos de relações do músico com 10 mulheres diferentes. Veja quem são eles:

Dayanna Maia

Dayanna Maia Imagem: Reprodução/Instagram

Filha mais velha do cantor. Dayanna tem 29 anos e trabalha como atriz, produtora e diretora.

Guilherme Rocha

Guilherme Rocha Imagem: Reprodução/Instagram

O rapaz de 27 anos se define como artista no Instagram. Ele teve a paternidade reconhecida apenas aos 18 anos, após um teste de DNA.

Bruna Morais

Bruna Morais e o pai, Latino Imagem: Reprodução/Instagram

Aos 26 anos, Bruna é influenciadora e compartilha sua rotina fitness e sua devoção ao cristianismo em seu Instagram, onde tem mais de 10 mil seguidores.

Amanda Rocha

Latino e a filha, Amanda Rocha Imagem: Reprodução/Instagram

A jovem de 25 anos seguiu os passos do pai na música. Amanda atua como cantora gospel.

Victor Hugo

Também com 25 anos, Victor Hugo mora em Pernambuco. Sua mãe era presidente de um fã-clube dedicado ao cantor.

Suzanna Freitas

Suzanna Freitas é filha de Latino e Kelly Key Imagem: Reprodução/Instagram

Possivelmente a filha mais famosa de Latino. Suzanna, 24, é fruto do antigo relacionamento dele com a também cantora Kelly Key. Atualmente, a jovem mora em Luanda, na África, e é criada pelo marido da mãe, Mico Freitas. Ela já declarou que não tem uma relação íntima com o pai biológico.

Anna Júlia

Anna Júlia Imagem: Reprodução/Instagram

A adolescente de 16 anos mora em Minas Gerais.

Bernardo Neiva

Bernardo Neiva Imagem: Reprodução/Instagram

O menino tem 13 anos e mostra ser fã de esportes.

Valentina

Valentina, 12, é filha de Latino com a advogada paulista Glaucia Deneno.

Matheus Blandy

Matheus, 12, é fruto do relacionamento de Latino com a ex-modelo Jaqueline Blandy.