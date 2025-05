Justin Bieber tenta elogiar Hailey, mas expõe briga e deixa fãs decepcionados

Justin Bieber chocou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma briga feia que teve com sua mulher, Hailey Bieber. A modelo é capa da edição deste mês da revista Vogue americana, e o cantor aproveitou o gancho para pedir desculpas à amada, depois de menosprezá-la durante uma discussão, afirmando que ela nunca seria destaque da publicação.

O astro da música pop publicou algumas fotos da esposa na revista e escreveu na legenda. "Isso me lembra de quando eu e a Hailey tivemos uma grande discussão, e eu disse que 'Hails' nunca estaria na capa da Vogue. Credo, eu sei, fui maldoso. Por alguma razão, porque me senti tão desrespeitado, que pensei que tinha que me vingar", disparou.

"Acho que, à medida que amadurecemos, percebemos que não ajudamos nada ficando quites. Honestamente, estamos apenas prolongando o que realmente queremos, que é intimidade e conexão. Então, amor, você já sabe disso, mas me perdoe por dizer que você não teria uma capa na Vogue, porque claramente eu estava tristemente enganado", implorou ele.

Os fãs do cantor e da modelo ficaram indignados com a exposição e criticaram Bieber. "Eu te amo, você sabe, mas às vezes passa do ponto", disse uma fã. A legenda tipo: te odeio, mas parabéns pela capa", escreveu outra". Diante da repercussão negativa, o cantor trocou a legenda por emojis.