Ex-apresentador da Globo revela que está com câncer: 'Muito pesado'

O apresentador Jonas Almeida, 45, foi diagnosticado com câncer de pulmão. O anúncio foi feito, na noite de hoje, através da divulgação de um vídeo do ex-comandante do Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

O artista revelou que irá passar por um procedimento cirúrgico, nesta quinta-feira (22), para retirada de 20% do pulmão. "A rede social eu acho que é uma ótima forma de eu conseguir falar com todo mundo, pois só os amigos muito próximos estão sabendo e minha família. Queria muito pedir a oração de vocês, pensamento positivo de vocês. No Início foi, muito, muito pesado".

É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece. Eu estou com câncer no pulmão, vou tirar. Tiro um pedacinho do pulmão, 20%. Sai ele, junto com uns linfonodos que estão ali que parece que estão infectados. Depois, farei quimioterapia também.

Jonas não escondeu que a notícia do câncer o deixou assustado, mas o foco é passar pela cirurgia e iniciar o tratamento da doença. "Não era para agora um negócio desse acontecer. No começo, eu vi que é cinco anos em média que você vive com câncer. É o câncer que mais mata no mundo. Eu começava a fazer contas e pensava assim: 'minha filha vai ter 11 anos, e a festa de 15 anos dela?'. Passei por esse estágio, sabe?"

Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério. É pressa para tirar, começar o tratamento e eu sei que vai dar tudo certo.

Jonas Almeida representava a TV Vanguarda no Criança Esperança Imagem: Reprodução/Globo

O diagnóstico do câncer de pulmão aconteceu, segundo o apresentador, após a realização de exame durante uma gripe. "Geralmente, o câncer no pulmão se descobre quando ele está muito avançado, porque ele é silencioso, não oferece muita coisa. É só quando você começa a tossir sangue, e não é o meu caso. Eu peguei ele no começo, de um jeito muito louco".

Eu perdi o dia da vacina (da gripe), porque eu estava meio gripado e pensei que era melhor não tomar. Os três (esposa e filhos) tomaram e o que aconteceu? Todo mundo pegou a influenza, eu peguei e o meu, claro, se agravou, porque eu não tinha a vacina. Virou uma pneumonia, que virou um ronco feio no peito e, quando eu vou no hospital, olha que coisa maluca: eu nunca tiro raio-x, não tiro tomografia, porque eu tenho medo de pegar câncer.

O apresentador topou fazer a tomografia e teve a confirmação da doença, que já vitimou um avô e uma tia. Assim, ele decidiu acelerar a cirurgia com seus médicos para tratar a doença.

A minha fé é muito grande. Eu não acredito que Deus colocou isso aqui, mas ele vai me dar calma, vai me dar força. É tudo isso que a gente precisa para sair dessa. Daqui a pouco isso tudo passa e eu quero muito pedir a oração de vocês, o pensamento positivo e a gente continuar essa relação legal aqui, que eu vou precisar e a vida é boa demais.

Jonas Almeida trabalhou na TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, por 13 anos. Ele iniciou como editor e depois assumiu o posto de apresentador do Vanguarda Mix.

Em 2020, o profissional viu seu programa sair do ar após o início da pandemia e decidiu pedir demissão do canal. "Eu já vinha amadurecendo (a ideia de sair da TV) há muitos anos. Trabalhar na Rede Vanguarda sempre foi muito maravilhoso. Sempre pude ser eu lá. Por outro lado, a rede social dá uma liberdade. Quero mergulhar de cabeça aqui", comunicou ele, nas redes sociais, na época.