Filho de Latino nega uso de drogas e diz que vai processar o pai

Guilherme Rocha, filho do cantor Latino, disse que vai acionar a Justiça contra o pai após ser acusado por ele de ser dependente químico.

O que aconteceu

Segundo Rocha, as declarações do pai não condizem com a realidade. "Meu pai está mentindo muito, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na Justiça. Meu advogado já está correndo com isso, com todas essas mentiras. Falar que eu agredi mulher? Ele vai ter que provar", declarou Guilherme.

O filho do cantor negou ser usuário de drogas e disse que seu único problema foi com o álcool. "Não sou dependente químico. Meu problema sempre foi o álcool. Realmente eu bebia bastante, tomava uma garrafa de vodka por dia. Realmente tive esse problema", completou.

Guilherme falou ao Splash sobre a convivência com os nove irmãos. "Me dou bem com todos eles", disse.