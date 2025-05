Filha de Alessandra Negrini diz que se incomoda com assédio nas redes

Bettina Negrini, 20, filha da atriz Alessandra Negrini, 54, com o cantor Otto, 56, abriu o jogo sobre como lida com a fama da mãe.

O que aconteceu

A jovem usou suas redes sociais para contar que fica bastante incomodada com algumas mensagens de assédio que recebe por parte de homens mais velhos. "Eu adoro as fãs da minha mãe, amo elas, mas tem umas pessoas que fico incomodada. Uns caras mais velhos que ficam dando em cima, acho desnecessário, e fico meio desconfortável, por isso não gosto de postar tanto, mas aqui no TikTok, pelo menos, é mais seguro".

Atualmente, Bettina cursa Direito em uma faculdade privada em São Paulo, onde mora com Alessandra. Ela chegou a passar um tempo estudando no exterior.

No início do mês, ela e o noivo, Pedro Henrique, 23, celebraram dois anos de relacionamento. O namoro de Bettina e Pedro se tornou público em setembro de 2023, quando a estudante reativou seu Instagram.

Os dois ficaram noivos em julho do ano passado. Na ocasião, ela ganhou uma aliança avaliada em R$ 18 mil.