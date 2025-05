Comandante Hamilton alerta SBT sobre volta do Aqui Agora: 'Mesma linha'

Comandante Hamilton, 68, opinou sobre a decisão do SBT de produzir uma nova versão do Aqui Agora - cujo elenco integrou em sua produção original.

O que aconteceu

O piloto de helicóptero acredita que, para fazer sucesso, a atração precisa respeitar o formato da que fez sucesso no passado. "Tem que voltar no mesmo perfil. Não adianta só usar o mesmo nome, tem que ser com a mesma energia, com o mesmo conceito que o Silvio [Santos] colocou lá atrás. Não pode esquecer, tem que manter a mesma linha. Voltando igual ao passado, sem dúvidas vai ser um sucesso", vislumbrou, em participação no programa Gêmeos em Construção (YouTube).

Hamilton entende que o segredo do êxito do Aqui Agora original estava em dar voz ao próprio telespectador. "Escuta o povo, vai atrás do povo. A receita do Aqui Agora, aliás, do SBT, do Silvio Santos, é ir atrás do povo, fazer o que o povo quer e fazer o produto que o povo precisa. Senão, você não tem consumidor."

Ele recordou a popularidade que a participação no programa lhe trouxe nos anos 1990. "Lembro que, quando a gente aparecia com o carro do SBT, de qualquer produção, diziam: 'Olha o Aqui Agora!' Pegou no povo!"