'Garota do Momento': Clarice tenta salvar alma de Valéria, mas não consegue

No capítulo desta quarta-feira (21) em "Garota do Momento" (Globo), Juliano e Maristela tentam se defender de Arlete. Bia desconfia da presença de Arlete em uma conversa com Clarice.

Em seguida, Clarice vai à delegacia depor sobre a morte de Valéria. No entanto, ela não espera que seu depoimento seja confrontado por declarações mentirosas de Juliano e de Geraldo, que será pago por Maristela para acusá-la de ter matado a amante do marido.

Valéria (Julia Stockler) e Juliano (Fabio Assunção) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Topete confronta Orlando sobre Ana Maria. Maristela descobre que suas joias foram roubadas. Edu confessa a Guto que está trabalhando em dois empregos. Topete interrompe uma discussão entre Orlando e Ana Maria.

Talía revela que Alfredo e Alfonso são gêmeos. Sob um pseudônimo, Beto publica uma matéria sobre uma falcatrua da Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.