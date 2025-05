Chris Brown deixa prisão no Reino Unido após pagamento de fiança

Chris Brown, 36, foi liberado hoje da prisão após pagar uma fiança. As informações são da AFP, imprensa britânica.

O que aconteceu

Preso desde o dia 15 de maio, cantor foi acusado de agredir o produtor musical Abe Diaw em fevereiro de 2023. Chris teria atingido a cabeça de Diaw com uma garrafa e lhe dado chutes e socos depois de derrubá-lo no chão - agressão que teria ferido gravemente o joelho do produtor.

