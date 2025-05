Chico Barney: Gretchen nunca acertou em um reality show

Gretchen conseguiu se livrar da eliminação do Power Couple, reality show em que está confirmada junto do marido, Esdras. Esse não é o primeiro programa de confinamento que ela participa, e Chico Barney acredita que ela não tem esse rebolado todo para atrações deste tipo. Este foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (21).

A permanência de Gretchen no jogo pode ter mandado uma mensagem para os participantes do Power Couple, visto que ela e seu marido se envolveram em polêmicas, especialmente com Talita e Pessina.

Depois de se salvar, Gretchen teve um momento de pedido de desculpas com Talira, mas acabou se colocando à disposição para combinar votos com seus aliados. Para Bárbara Saryne, isso é um erro de postura dela dentro do jogo.

Até tem um motivo, mas quando você vê que a Gretchen está articulando isso e tem uma galera no meio indo, como você embarca? Embarcando e se prejudicando

Bárbara Saryne

Chico Barney concorda, e vai além: Gretchen nunca foi a melhor jogadora em programas do tipo.

Ela nunca deu uma bola dentro em reality show, com todo respeito. Às vezes falta cultura para esse povo (…) Eles estão embarcando em tudo o que ela fala como se ela tivesse sido a Juliette brasileira

Chico Barney

