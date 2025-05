Brunna Gonçalves posta fotos inéditas de Zuri, sua filha com Ludmilla

Brunna Gonçalves, 33, postou hoje novas fotos de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla, 30.

O que aconteceu

A influenciadora dividiu uma série de registros dos primeiros dias da bebê. Pela primeira vez, ela mostrou detalhes da boca e dos pés da filha, além de momentos como o parto, a amamentação e a criança no colo das mamães.

Brunna e Ludmilla também expressaram sua emoção nessa nova fase da vida. "Uma semana que eu conheci o maior amor do mundo", escreveu a ex-BBB. "Especial demais", comentou a cantora no post.

Zuri nasceu na última quarta-feira, nos Estados Unidos. O casal optou por ter a filha em uma maternidade na cidade de Miami.

Pouco após dar à luz, Brunna desabafou sobre ter passado por um parto cesariana, apesar do seu desejo de ter um parto normal. "Fiz tudo o que pude, que estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, pilates, tudo para ajudar na hora, só que isso não depende de mim", relatou.

Ela explicou que a posição da bebê mudou de última hora. "Quando cheguei aqui, fui fazer a primeira ultrassonografia em Miami, simplesmente a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível e aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou", afirmou.