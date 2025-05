Bianca Bin revela rotina fitness em casa: 'Sem investir uma grana'

Colaboração para Splash, no Rio

Bianca Bin, 34, compartilhou nas redes mais um registro de sua rotina de treinos intensos em casa.

O que aconteceu

Usando biquíni e com trancinhas no cabelo, a artista posou após uma série de exercícios. Os exercícios incluíam agachamentos e atividades para os braços com pesinhos.

Bianca revelou que treina apenas 20 minutos por dia. Um detalhe que chama a atenção é que os exercícios acontecem sem o uso de aparelhos, mas a atriz destaca que o foco é na intensidade. "Treino intenso, é rápido, tem 20 minutinhos só, mas tem resultado porque é sem descanso. Saio molhada, pingando e com energia para o dia inteiro de saúde", comentou.

A atriz destacou os benefícios do treino caseiro, como economia de tempo e dinheiro, além de evitar distrações. "Sem academia, sem investir uma grana e faltar na maioria dos dias ou treinar horas, mas conversando e parando muito. Treino assim não tem resultado", afirmou.