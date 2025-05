Após 15 anos, ator retorna às novelas para participação em 'Dona de Mim'

Jonathan Nogueira, 46, retorna às novelas após 15 anos em uma participação especial em "Dona de Mim" (Globo).

O que aconteceu

O ator está há 15 anos longe das novelas. Seu último trabalho no gênero foi uma pequena participação em "Tempos Modernos" (Globo), em 2010.

Recentemente, ele pode ser visto na reprise de "Tieta" (Globo), novela em que vivia o menino Edmundo. "É um momento de muita emoção e nostalgia após 15 anos. Sinto que é a continuação de uma caminhada que começou lá em 1987, quando fiz Hipertensão, minha primeira novela, aos 7 anos de idade. Aquela criança, que depois passou por seu momento jovem, está voltando mais maduro", disse o ator ao Gshow.

Durante o tempo afastado da televisão, Nogueira trabalhou como vendedor. "O ator vive sempre no fio da navalha por trabalhos. Com o nascimento da minha filha e o falecimento do meu pai, tudo ao mesmo tempo, me vi como o provedor da vida que estava chegando e não tive escolha. Foram anos importantes. Aprendi muitas coisas no meio do varejo", comentou.

Em "Dona de Mim" (Globo), Jonathan vive o Policial Santana, contracenando com o mocinho da história, Marlon (Humberto Morais). "Torço muito para que meu personagem, o Policial Santana, continue na trama. Isso depende que a autora [Rosane Svartman] goste do meu trabalho e de diversos outros fatores. Mas estou empolgadíssimo!", afirmou ao Gshow.

Jonathan Nogueira e Humberto Morais em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.