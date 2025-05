Yas: 'Vale Tudo' não sabe representar a vida do pobre brasileiro

Odete Roitman, vilã de "Vale Tudo", mostrou suas garras nos últimos episódios da novela com comentários racistas —algo que a adaptação de Manuela Dias trouxe como novidade, principalmente direcionado às personagens de Bella Campos e Taís Araújo, Maria de Fátima e Raquel, respectivamente. Este foi um dos temas do Splash Show desta terça-feira (20).

Em seu comentário sobre Maria de Fátima, Odete diz que ela "nem é tão negra assim", como uma forma de justificar aceitá-la em seu ciclo social.

Essa fala só comprova o que a gente já sabia: que a Odete Roitman é ranço, um horror, uma pessoa honrosa, nojenta

Leão Lobo

Yas Fiorelo ainda aponta que o comentário de Odete é comum na vida real, e condiz com o que pessoas pretas precisam ouvir em diversos locais. No entanto, a apresentadora do UOL acredita que "Vale Tudo" tem falhado em mostrar como uma pessoa pobre vive no Brasil.

Existe um abismo financeiro e social, vários tipos de abismo, que afastam pessoas pobres de pessoas ricas (…) Eu fiquei embasbacada com a falta de capricho de algumas pessoas. Parece que o pobre: quem gosta de miséria é rico. Rico que come pouco, é minimalista. O pobre tem pavor dessas coisas

Yas Fiorelo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo