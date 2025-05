Vocalista do Dropout Kings morre aos 31 anos: 'Batalha longa e dolorosa'

Morreu aos 31 anos o músico Adam Ramey, vocalista da banda Dropout Kings.

O que aconteceu

A informação foi divulgada por um comunicado nas redes sociais do conjunto. "Com os corações mais pesados, compartilhamos que nosso irmão, Adam Ramey, faleceu. Sua paixão, energia e amor pela música moldaram os Dropout Kings e tocaram incontáveis vidas. Estamos devastados, no mínimo, mas o espírito, o carisma e a energia do Adam não apenas continuarão nos inspirando para sempre, como também nos impulsionarão rumo ao futuro, para sermos a melhor versão de nós mesmos", afirma o texto, compartilhada no Instagram.

Adam deixa uma esposa, Jamie, e um filho, Jude, de apenas 1 ano e meio. Seus colegas do Dropout Kings abriram uma vaquinha virtual, visando arrecadar fundos para o funeral e o suporte financeiro à família do cantor. Até agora, mais de US$ 19 mil dólares (R$ 107,72 mil) já foram arrecadados - de uma meta de US$ 30 mil (R$ 170 mil).

Os companheiros de banda confirmaram que Adam se suicidou, "após uma longa e dolorosa batalha contra o vício". Essa informação consta da descrição da vaquinha virtual.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.