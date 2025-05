Spike Lee diz que 'Highest 2 Lowest' será seu último trabalho com Denzel Washington

Após 35 anos e cinco filmes juntos, a parceria entre o diretor Spike Lee e o ator Denzel Washington pode ter chegado ao seu ponto final com Highest 2 Lowest, lançado nesta semana no Festival de Cannes. O cineasta afirmou que o vencedor do Oscar tem contemplado a aposentadoria.

"Este é o quinto filme que fizemos juntos", disse ele em entrevista concedida após a exibição de Highest 2 Lowest. "Foi uma bênção fazer esses trabalhos juntos, fazendo filmes que as pessoas amam. Ele tem falado sobre aposentadoria. Mas cinco filmes juntos... isso é bom, eles se destacam."

Antes de Highest 2 Lowest, que estreia no Apple TV+ em 5 de setembro, a parceria entre Lee e Washington rendeu os elogiados longas Mais e Melhores Blues (1990), Malcolm X (1992), Jogada Decisiva (1998) e O Plano Perfeito (2006). O filme sobre o ativista norte-americano, inclusive, rendeu ao ator sua terceira indicação ao Oscar em 1993, mas o prêmio acabou ficando com Al Pacino, por Perfume de Mulher.

"O que fizemos em Malcolm X foi incrível", lembrou Lee, antes de cutucar a escolha da Academia de décadas atrás. "Com todo respeito ao meu irmão Al Pacino - eu o amo. Mas Denzel, na minha opinião, deveria ter vencido."

Com uma das carreiras mais prolíficas e elogiadas da indústria, Washington foi celebrado em Cannes, recebendo uma Palma de Ouro honorária surpresa antes da exibição de Highest 2 Lowest no festival. O ator recebeu a homenagem das mãos de Lee.

Inspirado em Céu e Inferno, filme de 1963 dirigido por Akira Kurosawa, Highest 2 Lowest acompanha um magnata do mundo da música (Washington) que, envolvido em um crime com reféns, se vê dividido em uma decisão de vida ou morte.

Highest 2 Lowest será lançado de forma limitada nos cinemas norte-americanos em 22 de agosto, antes de estrear no Apple TV+ em 5 de setembro.