Rosa Montero é confirmada na Flip 2025; espanhola é autora de 'O Perigo de Estar Lúcida'

A escritora e jornalista espanhola Rosa Montero estará na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) neste ano. Será a segunda participação da autora no evento, onde esteve pela primeira vez em 2004. Ela conquistou o público brasileiro com obras que transitam entre gêneros de ficção e não ficção, como A Ridícula Ideia de Nunca Mais te Ver (Todavia).

A Flip 2025 será realizada entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. A festa, em sua 23ª edição, homenageia Paulo Leminski (1944-1989) e já confirmou nomes como o italiano Sandro Veronesi, as argentinas Dolores Reyes e María Negroni, a mexicana Dahlia de la Cerda e os brasileiros Alice Ruiz, Lilia Guerra, Lilian Sais e Sérgio Vaz.

Um dos últimos lançamentos de Rosa Montero, O Perigo de Estar Lúcida (Todavia) alcançou grande repercussão pelo título astuto e proposta ainda mais intrigante. No livro, a autora de 74 anos reúne exemplos de artistas renomados (e também de sua própria vida) para explorar a proximidade entre a atividade criativa e o desequilíbrio mental - a chamada "loucura", conceito questionado por ela.

Rosa também discute como isso afeta particularmente as mulheres: a condição feminina é abordada com frequência na obra da autora. No livro, ela mescla gêneros literários, característica presente também em outros trabalhos e um reflexo dos anos dedicados ao ofício de jornalista.

Outros livros da autora publicados no Brasil são Lágrimas na Chuva (HarperCollins), A Boa Sorte, A Louca da Casa, e a coletânea Nós, Mulheres (todos pela Todavia).