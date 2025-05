Rafael Cardoso conta como superou vício e lamenta distanciamento dos filhos

Rafael Cardoso contou como superou a dependência química e comentou o afastamento dos filhos nesse momento.

O que aconteceu

O ator explicou que expôs sua situação para que outras pessoas pudessem se identificar. "Esse é o ponto: ajudar outras pessoas. Não adianta eu passar por isso e ficar escondendo. Tudo bem, passei, mas quando a gente bota a verdade para fora, isso ajuda os outros. Porque muita gente acha que é impossível. E passar pelo que eu passei... Não foi mais ou menos do que outra pessoa passou, só que foi bem profundo. Então, se eu saí, muita gente que acredita que não pode sair, consegue sair dessa", disse, em entrevista ao Fofocalizando (SBT) de hoje.

Ele detalhou o que o ajudou a superar o vício. "Eu já vinha num processo de luta contra o alcoolismo, o uso de cocaína - não tenho problema nenhum de falar sobre isso - e outras drogas. Eu já vinha nessa batalha há um bom tempo. Eu não queria mais. E a compulsividade vai migrando daqui para ali. E eu joguei essa compulsividade para o exercício, autocuidado e terapia. Não foi sozinho. Eu só não me internei em clínica, mas me internei na minha fazenda e nas coisas boas: autocuidado, conhecimento, exercício, a família".

Rafael ainda comentou como a ausência dos filhos Aurora, 10, e Valentim, 6, o afetou nesse período. "Lógico que foi um baque gigante não ter os meus filhos. Ajudou a aprofundar mais ainda [o vício]. Tem um ano e dez meses [que não os vejo]. Hoje eu já aceitei, acho que é no tempo de Deus e eu estou fazendo o melhor que eu posso. E estou com a consciência tranquila, acho que isso é libertador. Eu estou fazendo a minha parte. Se as outras pessoas não fazem a parte delas, o problema não é meu. A verdade sempre vem à tona. Eu não escondo nada de ninguém, até porque não devo nada a ninguém. Acho que assumir cada B.O. é responsabilidade. Sei que tudo o que tem acontecido comigo, eu também tenho minha parcela de responsabilidade. Não tive habilidade de trabalhar as situações muitas vezes e estou pagando por isso".

Aurora e Valentim são frutos do casamento de 15 anos de Rafael com Mari Bridi. A influenciadora obteve uma medida protetiva contra ele, que nega as acusações de agressão.