De estagiário a correspondente da Globo nos EUA: quem é Nilson Klava

Nilson Klava, 29, é o novo correspondente da Globo nos EUA. Ele começou a se destacar na emissora desde que se tornou um dos plantonistas do Jornal Hoje, aos 27 anos. Também foi o repórter mais jovem a estrear no Fantástico, com apenas 22 anos.

Quem é ele?

Natural de Pirapó (PR), Nilson estudou na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e começou a trabalhar na GloboNews em 2015, ainda como estagiário. A primeira reportagem para o Fantástico foi sobre a greve dos caminhoneiros.

Na época, o público se impressionou com quanto ele estava aparecendo na tela da emissora. "Libertem Nilson Klava", brincou um telespectador no X.

o nilson klava tá cobrindo a #Grevedecaminhoneiros sem parar já tem umas 3000hs #LibertemNilsonKlava #Fantastico -- marketeiro markinhos markesting (@veimorrente) May 28, 2018

Desde 2022, é casado com Gabriela Scalabrini, editora de reportagens internacionais da Globo. Ela é filha de Marcelo Matte, ex-diretor da Globo, e Isabela Scalabrini, repórter que deixou a Rede Globo em j2023, após 44 anos na emissora.

Antes de chegar à bancada do Jornal Hoje, Nilson apresentou especiais de eleições, como o Raio-X da Política, e jornais, como o Edição do Meio Dia. Neste último, chegou a se emocionar ao vivo vendo um colega promovido a correspondente internacional. "A gente sonhou muito junto. Quando eu cheguei a Brasília, quem abriu as portas para mim foi o Murilo. Tem um coração gigante, imenso, é o meu amigo-irmão. E é muito emocionante ver o Murilo falando ao vivo do escritório de Londres", disse o jornalista.

Chamou atenção com a cobertura do funeral do papa Francisco e o conclave que escolheu o papa Leão 14. Este foi o último trabalho no exterior antes da promoção a correspondente.

O jornalista comemorou a nova etapa. "O Nilson que entrou estagiário na GloboNews do Rio, em 2015, sem nunca ter saído do país, jamais poderia imaginar que 10 anos depois estaria se mudando para Nova York ao lado do amor da sua vida", escreveu no Instagram.