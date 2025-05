Queda Livre: como foi a 4ª Prova dos Homens do Power Couple 7

A edição de hoje do Power Couple 2025 (Record) exibiu a quarta Prova dos Homens da temporada.

Como foi a prova

Na prova, o casal ficava separado por uma estrutura suspensa nas alturas. De um lado, estava a esposa com um cronômetro em regressiva. Do lado oposto, o marido ficou ao lado de um dispositivo que, assim que acionado, o liberava em queda livre.

O marido era informado que teria alguns segundos para acionar o dispositivo que o jogaria em queda livre. Segundo a mensagem, se ele não o fizesse, a esposa cairia em seu lugar.

Contudo, antes do início da prova, a esposa foi informada que ela não seria jogada em queda livre, independentemente da decisão do marido. As esposas estavam proibidas de passar qualquer aviso para o esposo.

A prova terminava com o marido aceitando a ação ou negando. Cumpririam a prova aqueles que se jogasse em queda livre, dentro do tempo predeterminado de 1 minuto.

André foi o único marido que não concluiu a prova. Ele alegou medo de altura e não realizou o desafio.

Além dele e de Silvia, Carol e Radamés não adicionaram valor algum à sua soma, já que Carol apostou 0 em Radamés. A professora ressaltou que acreditava que o medo de altura do marido o impediria de cumprir a prova.