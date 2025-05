Perline: fãs de Davi Brito reclamam de vazamento de dados em site

Davi Brito se envolveu em uma nova polêmica com sua loja de camisetas personalizadas. O vencedor do BBB 4 usou as redes sociais para divulgar o empreendimento, mas já de início teve problemas com algumas das estampas, em que foi acusado de "roubo" de propriedade intelectual ao usar a palavra "calabreso". Durante o Central Splash desta terça-feira (20), Gabriel Perline fala sobre o andamento desta novela.

Antes da estreia, Toninho Tornado proibiu o baiano de usar a expressão "calabreso", visto que que o humorista registrou a marca —que ajudou o ex-brother a cair nas graças do público— no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ainda em 2024, e impede que qualquer pessoa lucre com sua obra sem o seu consentimento.

Agora, chamada "De Gue?", a loja virtual de do campeão do BBB está sendo acusada de ter vazado informações de fãs. Segundo Perline, fãs de Davi Brito estão sofrendo tentativas de golpe depois de terem cadastrado seus dados pessoais no site de vendas.

Foi descoberta uma falha de segurança lá na loja virtual dele, e todos os dados pessoais de quem se registra e compra uma camiseta, uma blusinha, um bonézinho, ficam disponível para quem quiser acessar

Gabriel Perline

Perline diz que existem pessoas alegando terem tido até mesmo dados bancários vazados, e existe uma movimentação de reclamações nas redes sociais.

