Diddy: Mãe de ex diz que ele a forçou a pagar R$ 113 mil por gastos com ela

Mãe de ex-namorada de Sean Combs, o P. Diddy, disse que ele a obrigou a pagar US$ 20 mil (mais de R$ 113 mil na cotação atual) por gastos com ela.

O que aconteceu

Regina Ventura declarou que o magnata a forçou a pagar o valor pelos gastos com sua filha. "Entendeu-se que ele precisaria de US$ 20 mil para recuperar o dinheiro que havia gasto com ela, pois estava com raiva por ela ter tido um relacionamento com Scott Mescudi [mais conhecido como Kid Cudi]", declarou hoje.

Mãe de Cassie Ventura reforçou o depoimento da cantora na semana passada, confirmando que ele ficou com ciúme de Kid Cudi. "Ele estava com raiva por ter gasto dinheiro com ela e ela ter estado com outra pessoa", completou.

No sétimo dia de julgamento, falou que ela e o marido fizeram um empréstimo para pagar o rapper. "Eu estava com medo pela segurança da minha filha", indicou no tribunal.

A mãe da ex-namorada do artista ainda confirmou que ela foi vítima de abuso e tirou fotos de suas marcas. "Eu queria ter certeza de que isso seria registrado", enfatizou.

Cassandra Ventura testemunhou na primeira semana do julgamento contra P. Diddy. Ela falou sobre as violências que sofreu no relacionamento, as festas "freak off" e o uso excessivo de drogas pelo cantor.