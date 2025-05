Céu, inferno e demais locações: veja onde foi gravada a novela 'A Viagem'

"A Viagem" (Globo) marcou época ao misturar espiritismo, drama e cenários sombrios que impressionaram o público. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama recriou ambientes espirituais como Nosso Lar (o céu) e o Vale dos Suicidas (o inferno) com forte carga simbólica. Splash elencou onde ficam as principais locações da novela

O que aconteceu

Vale dos Suicidas, local mais desconcertante da trama, foi gravado em uma pedreira desativada em Niterói. Na trama, é para lá que vai o espírito de Alexandre (Guilherme Fontes), após o suicídio. O cenário sombrio foi inspirado em obras como o "Inferno de Dante", nas pinturas de Hieronymus Bosch e até no início da Cracolândia, em São Paulo. Ambiente era carregado, com fumaça, fogo e lama, simulando um verdadeiro purgatório.

O inferno da ficção era mesmo um inferno. Muito quente, um calor desgraçado (risos) Guilherme Fontes, ao Memória Globo

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Acervo/Globo

Nosso Lar, como era conhecido o céu, se passa campo de golfe em Petrópolis. Em contraste com o vale, o céu era mostrado como um lugar de paz e aprendizado. A locação fica especificamente em Nogueira, um distrito da cidade da Região Serrana do Rio. A natureza bem cuidada e o clima ameno reforçavam a sensação de harmonia espiritual. Mas nem tudo era confortável nos bastidores.

O gramado era espinhoso e a gente gravava descalço. Não tem sapato no paraíso Guilherme Fontes

Diná (Christiane Torloni) no Nosso Lar em 'A Viagem' Imagem: Divulgação/Globo

Vila da Urca, onde morava a família de Estela (Lucinha Lins), na verdade, era em Jacarepaguá. O local na Zona Oeste do Rio de Janeiro era parte de uma antiga cidade cenográfica da Globo, antes da construção do Projac.

Vila da Urca em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Apartamento da Diná (Christiane Torloni) está localizado na Barra da Tijuca. Era um dos cenários mais reconhecíveis para o público da época. As gravações aconteceram no Condomínio Barramares, na Avenida Lúcio Costa, um dos primeiros residenciais de luxo do bairro carioca.

Mansão de Otávio (Antonio Fagundes) está situada na estrada da Gávea Pequena, no Alto da Boa Vista. Essa região do Rio de Janeiro é conhecida pelas casas de alto luxo.

Mansão de Otávio em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Fazenda de Dona Guiomar (Laura Cardoso) foi gravada em Valença (RJ). Foi escolhida como locação a Fazenda Vista Alegre, na cidade do Vale do Café. A propriedade histórica trouxe charme e realismo ao núcleo rural da novela.

Além das locações externas, "A Viagem" teve mais de 200 ambientes e 50 cenários construídos nos Estúdios Herbert Richers, na Tijuca. Era lá que parte das cenas espirituais e ambientes internos ganhavam forma com o apoio da equipe de cenografia.