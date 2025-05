'O Habitante': conheça o filme de terror que prevê morte de Papa Leão 14

O filme mexicano "O Habitante", lançado em 2017, tomou as redes sociais após apresentar uma coincidência assustadora: logo nos primeiros minutos da produção, é exibida uma manchete fictícia sobre a morte do "Papa Leão 14". Mesmo se tratando de uma coincidência, usuários das redes interpretam como uma "premonição", afinal o longa acertou o nome do pontífice que sucedeu o Papa Francisco, à frente da Igreja Católica na época que o filme foi lançado.

O que é 'O Habitante'

No filme, a morte do Papa fictício serve como pano de fundo para uma trama ainda mais sombria. Três irmãs invadem a luxuosa mansão de um senador em um assalto planejado, mas o que parecia um crime perfeito se transforma em pesadelo. Ao explorarem a propriedade, deparam-se com um segredo perturbador escondido nos subterrâneos da residência —uma descoberta que coloca suas vidas em risco e revela conexões inesperadas com a misteriosa morte papal retratada no início da história.

Registro do momento em 'O Habitante' que fala sobre a morte do Papa Imagem: Reprodução

A notícia da morte de Leão aponta que seria em decorrência de uma septicemia (infecção bacteriana generalizada). "Segundo os primeiros relatórios emitidos pelo Vaticano, o papa Leão 14 faleceu em decorrência de uma septicemia e de um colapso pulmonar irreversível, razão por que foi internado na semana passada", diz o jornalista no filme. Esse trecho dura poucos segundos e acontece no terceiro minuto do longa, antes mesmo de seu título ser apresentado na tela.

Papa Leão 14 em missa inaugural Imagem: AFP

"O Habitante" está disponível na Netflix e conta com 65% de aprovação do Rotten Tomatoes —agregador online de críticas. No Brasil, ele foi exibido em 2017 pelo Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, o Fantaspoa.

O diretor uruguaio Guilhermo Amoedo explicou de onde surgiu a inspiração para o nome que apareceu no filme. "Escrevi o roteiro em 2015 e decidi usar elementos de antigas profecias. Pesquisei as visões de São Malaquias, Santa Hildegarda de Bingen e também teorias apócrifas envolvendo antipapas. Dessa mistura, surgiu o nome Leão 14", revelou o cineasta ao jornal argentino Clarín.