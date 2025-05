Natalie Portman e John Krasinski embarcam em aventura nostálgica com "A Fonte da Juventude"

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - O novo filme de ação e aventura do diretor Guy Ritchie, "A Fonte da Juventude", não levou seus astros Natalie Portman e John Krasinski à fonte da imortalidade, mas os levou de volta aos filmes que eles cresceram assistindo.

Os astros de Hollywood interpretam os irmãos Charlotte e Luke, que deixaram suas diferenças de lado para embarcar em uma jornada pelo mundo a fim de localizar a fonte mítica que, segundo a lenda, concede juventude eterna a qualquer pessoa que a beba ou se banhe nela.

Fazer o filme foi uma "grande nostalgia", disse Krasinski.

"Esse é um daqueles grandes filmes de aventura que fazem você querer estar no cinema", declarou o ator e cineasta de 45 anos. "Isso é o que eu costumava fingir fazer. Então, estar em um filme em que eu costumava fingir estar com meus irmãos é totalmente surreal."

O filme se inspira nos favoritos da família, como as franquias "Indiana Jones" e "A Lenda do Tesouro Perdido", disse Portman.

"Esse filme tem uma incrível rivalidade entre irmãos no centro, o que é um pouco diferente de "Indiana Jones". Mas sim, é claro que toda aventura, os locais incríveis e toda a imaginação estão definitivamente presentes", afirmou a vencedora do Oscar de 43 anos.

Dez anos após a morte de seu pai aventureiro, Luke está determinado a continuar honrando seu legado de caça ao tesouro, enquanto a curadora de arte Charlotte se estabeleceu em Londres.

Lidando com um rompimento amargo com o pai de seu filho pequeno, Charlotte é atraída para a última aventura de seu irmão, financiada por um rico empresário interpretado por Domhnall Gleeson.

Escrito por James Vanderbilt, "A Fonte da Juventude" começa com uma sequência de perseguição de alta energia pelas ruas e pontos turísticos de Bangcoc e vê seus personagens viajarem para as águas irlandesas, Viena, Cidade do Vaticano e as Pirâmides de Gizé.

O filme reúne Ritchie com sua estrela de "Guerra sem Regras" e "In the Grey", Eiza González, que interpreta a misteriosa Esme.

"Esse foi um set muito diferente porque é um filme voltado para a família. Portanto, há crianças no set...você viaja junto para todos os lugares", disse González. "Metade da equipe eu já havia trabalhado três vezes seguidas, então foi como ir para um acampamento."

"A Fonte da Juventude" será transmitido na Apple TV+ a partir de 23 de maio.