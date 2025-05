Na busca pelo álbum pop, Ana Castela traz Diplo para o universo sertanejo

Um dos principais nomes do sertanejo no Brasil, Ana Castela causou alvoroço ao anunciar sua guinada para o pop. Assim como Taylor Swift, que começou no country até a virada no disco ?1989?, a brasileira anunciou que está gestando com calma o que seria seu álbum de estreia no gênero.

Não se trata, no entanto, de um lugar desconhecido para a cantora de 21 anos, que já brinca com elementos do pop na produção musical e nas coreografias dos shows. Tanto é que seu próximo trabalho, chamado ?Let?s Go Rodeo?, já dá um passo mais longe nessa mistura.

Na busca pelo álbum pop em sua viagem pelos Estados Unidos, Ana encontrou o country pelo caminho, o que resultou em seu novo trabalho. É um álbum que traz uma sonoridade 100% de country norte-americano, mas em português.

Ana revelou ao TOCA que esteve em uma sessão de estúdio com Diplo, um dos principais produtores de pop e eletrônico, em Los Angeles, nos Estados Unidos. "A gente tava conversando, ele me chamou para ir na casa dele e foi muito legal. Infelizmente não deu certo compor uma música porque ele fala inglês e eu português. É complicado", explicou.

Ana Castela anuncia lançamento de 'Let's Go Rodeo' para o dia 29 de maio Imagem: Divulgação

A cantora voltou pro Brasil, gravou a música, mandou para o produtor, que logo gostou e topou o feat. "O nome do álbum é em inglês pra ser chique, mas ele é todo em português. Eu não sei falar inglês", brincou.

"Esse [próximo] álbum pop é pra mim mesmo. O público, às vezes, pode não curtir tanto, mas é mais pra mim, porque eu sempre curti muito e eu acho que eu super me encaixaria no pop", disse a cantora, antes de seu show no Villa Country no dia 15 de maio, em São Paulo,

De uma forma ou de outra, sua marca registrada não será deixada de lado.

O chapéu vai sempre permanecer porque quem vê o chapéu lembra da Ana Castela

Ana Castela anuncia novo álbum em show especial em São Paulo Imagem: @porlauracarvalho

O que sabemos sobre "Let's Go Rodeo"

O álbum já tem data de lançamento confirmada: 29 de maio.

O novo trabalho de Ana contará com participação do DJ e produtor Diplo, que já trabalhou com artistas como Justin Bieber, Beyoncé, Madonna. No Brasil, ele é um dos integrantes da faixa "Sua Cara", que conta também com Anitta e Pabllo Vittar.

Sucesso entre as crianças, que imitam seus looks no estilo boiadeira com muito brilho, franja e chapéus estilizados, Ana deu spoiler ao TOCA sobre o adeus às letras de duplo sentido e garantiu que o novo trabalho é para a família inteira escutar junto. "São assuntos de adultos mas com letras muito legais. A criança não tem malícia, não vê nada dessas coisas".