Marcello Novaes revela que não lê comentários: 'Fui chamado de criminoso'

Marcello Novaes revelou que optou por não ler mais os comentários que recebe em redes sociais, sejam públicos ou mensagens privadas.

O que aconteceu

O ator contou que a decisão veio após uma experiência negativa que o marcou profundamente. "Não vejo o que escrevem sobre mim, nem para mim. Uma vez recebi uma crítica infundada que me deixou muito triste", contou Novaes.

O episódio que o levou a essa decisão ocorreu em 2017. Segundo o ator, na época, sua então namorada tinha duas tartarugas que viviam em uma caixa de papelão, colocada na cozinha. Ao notar o desconforto da parceira com a situação, ele sugeriu levar os animais para seu sítio em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. "Eu só queria proporcionar a elas alimento orgânico e água corrente", explicou. A intenção, no entanto, não foi bem recebida por todos. "Recebi uma crítica agressiva, pesada, de um seguidor. Fui chamado de criminoso. Fiz aquilo com a melhor das intenções, mas fui atacado", desabafou.

Novaes admite que desconhecia a exigência de autorização do Ibama para manter animais silvestres em casa.

Desde então, o ator se afastou das interações virtuais. "A rede social é uma ferramenta maravilhosa, pode funcionar muito bem, até como conhecimento. Mas tem 50% de chance de dar errado e causar mal", afirmou.

Apesar da decisão, Marcello Novaes diz saber que é querido por muitos. "Recebo muitos elogios, graças a Deus. Sei que há muita gente torcendo por mim. Mando um beijo carinhoso para todos esses. Estou com eles de alma, mas prefiro não tomar conhecimento das mensagens", concluiu.