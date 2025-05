Filha de Renato Aragão sobre relação com irmãos: 'Não somos 100%'

Lívian Aragão, 26, fala de relação com o pai, Renato Aragão, e os irmãos.

O que aconteceu

Atriz disse que não se sente pressionada por ser filha de Renato Aragão. "Nunca senti pressão, sempre tive muito orgulho. Ele é uma pessoa que admiro, o Brasil também admira. É um profissional incrível, além de um pai maravilhoso. Quero trilhar meu caminho como atriz independentemente dele. Já venho há algum tempo construindo uma trajetória solo, mas nunca vou deixar de ser filha dele, e ele nunca de ser meu pai", enfatizou ao Play do Globo.

Famosa negou a aposentadoria do eterno Didi dos "Trapalhões". "Aposentar meu pai nunca vai acontecer, acho muito ousado falar sobre aposentadoria. Não existe essa possibilidade. Temos muitos projetos para ir à frente, mas, claro, tudo depende das negociações. As coisas não dependem só da gente. Ele não vai parar nunca, e ainda bem", ressaltou.

Artista indicou que não pretende morar sozinha agora. "Voltei a morar com meus pais na pandemia, após viver sozinha em Los Angeles. Meu pai é um senhorzinho de 90 anos e nós somos muito grudados. Por sermos tão próximos, quero curtir esse momento com eles. Tenho o projeto de morar sozinha, mas a prioridade agora é ficar com meus pais", declarou.

Após polêmica de irmã mais velha, Lívia Aragão comentou sobre a relação com os irmãos. "Meus quatro irmãos são do primeiro casamento do meu pai, com a Marta [Rangel]. Eles são bem mais velhos do que eu, então, pela diferença de idade e por não morarem comigo, não somos 100% próximos. Somos irmãos, conversamos, almoçamos juntos. Todos são muito reservados, têm suas famílias, casados e com filhos, e suas próprias vidas. Nos vemos quando dá."