Latino volta a acusar filho e exibe comprovante bancário: 'Sociopata'

Latino, 52, voltou a falar sobre a relação conturbada com seu filho, Guilherme. Mais cedo, o cantor acusou o jovem de ser dependente químico e de extorqui-lo por anos. Guilherme rebateu o pai publicando um vídeo em que o cantor aparece fumando. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais", ironizou o jovem.

O que aconteceu

Em novo desabafo, Latino afirmou que não tinha intenções de expor o filho, mas que as atitudes de Guilherme estavam afetando toda a família. "Sei que as pessoas querem dar suas opiniões, é normal, vivemos em uma sociedade. Juro que tentei de tudo para não expor meu filho, eu jamais queria estar expondo isso. Mas é um sofrimento de anos, ameaças de anos. Vi o sofrimento da dona Helena, mãe adotiva, as coisas que ela falava comigo em relação a ele. Depois acompanhei o sofrimento da mãe biológica", disse, em stories publicados no Instagram.

O cantor disse que montou um grupo para ajudar o jovem. "Tudo o que a gente pôde fazer, a gente tentou. Mas nunca era o suficiente, a gente vivia de ameaça"

Ele se queixou dos comportamentos de Guilherme. "Essas ameaças começaram a ficar constantes. Meu filho chegou a inventar que estava devendo dinheiro para traficante, para extorquir dinheiro do pai. Já inventou que tomou golpe. São tantas polêmicas que a gente evitou falar. A gente sabia que estava sendo enrolado, mas fazia de bobo, para poder ajudar esse menino. Quando a gente quer ajuda, precisamos buscar ajuda. Se esse meu filho falasse: 'Pai, eu preciso de ajuda, quero ser internado', eu seria o primeiro a financiar essa ajuda. Mas ele não quer. Já tentamos levar para a igreja, ele acha que todo pastor é vagabundo. Ele culpa o mundo de ter virado as costas para ele".

Latino diz que, tanto a mãe biológica, quanto a mãe adotiva de Guilherme sofrem com o filho. "Por diversas vezes tentaram acolher esse menino. A gente sempre falava: 'É a última vez que vamos ajudar.' Milhões de vezes. Até que chega uma hora que a gente não aguenta mais. Não quer trabalhar, não quer estudar, se fazendo de pobre coitado. Culpa o mundo por não ter tido uma criação adequada, um pai presente. Isso não é justificativa. Mas enfim. A verdade está aí. Temos um dossiê de tudo o que fizemos por ele. Na justiça vamos provar."

Ele disse que tem vídeos mostrando o suposto vício do jovem. "As pessoas têm mania de terceirizar seus problemas, em vez de olharem para dentro de si e falar: 'Preciso de ajuda. É hora de levantar e dar orgulho para os meus pais.' Nunca teve isso. É muito triste, porque certeza que se ele pedisse ajuda, seríamos os primeiros a ajudar, mas ele nunca quis. Sempre fugiu de psiquiatra, psicólogo, nunca quis ser internado. Acha que é normal. Tenho vídeos de cachaça. Uma vez fomos ao Guarujá e ele tomou duas garrafas de vodca, de uma vez só. Depois ficou vomitando sangue. Faz tudo isso escondido".

O cantor disse que está se medicando para lidar com a situação. "Estou cansado, à base de calmantes. A mãe [biológica] dele está mal, a mãe adotiva está mal. Não queríamos chegar nesse limite, mas ninguém aguenta ser extorquido a vida inteira. Essas extorsões psicológicas que ele faz com a gente, sabendo que a gente tem uma imagem a zelar... Eu não aguento mais. Por isso que eu expus tudo aqui, para vocês entenderem a mente sociopata desse menino. Tudo o que a gente podia fazer para ajudar, a gente fez. Tentamos psicólogo, psiquiatra, internação, e ele nunca quis ajuda. Então é sobre ele, não é mais sobre a gente. Espero que ele se conscientize e busque ajuda de verdade".

Por fim, ele mostrou uma transferência no valor de R$ 1.000 para Guilherme. "Esse foi o último depósito que o escritório fez pro meu filho (que segundo ele) era para alugar um quarto para morar. Mentira! Era pra sustentar mais uma vez seu vício. Que batalha".