Latino diz que é extorquido e ameaçado por um dos filhos, que rebate acusações

Latino usou suas redes sociais nesta terça-feira, 20, para desabafar. O cantor revelou que está sendo extorquido por um de seus filhos, com quem tem um relacionamento complicado.

O artista, que tem 10 filhos, só descobriu a paternidade do filho em questão nove anos atrás.

"Trouxe ele para perto, empreguei ele em vários lugares e pedi ajuda a várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda. Trouxe ele para trabalhar comigo. Mas, infelizmente, ele não se adaptou em nenhum emprego e que arrumei para ele, e nem na minha banda. Não queria trabalhar", disse.

O cantor ainda acusou o rapaz de bater em sua esposa, Rafaella Ribeiro, e na sua mãe biológica. Além disso, ele também disse que o filho seria viciado em drogas e teria levado Covid-19 para dentro de sua casa.

"Existe a dependência química psicológica, o que a gente chama de ‘pobre-coitadismo’, em que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para se aliviar ou justificar o passado, uma infância ou uma adolescência, que não teve ao lado do pai", disse o cantor. "Eu não acho isso certo porque não tive pai presente, e muitas vezes não tive mãe presente, e nem por isso me tornei um cara mau-caráter."

Latino expulsou o homem de casa e disse que o filho tem "desvio de caráter" e seria "sociopata". Depois disso, ele foi morar com a mãe adotiva, que também o expulsou de sua casa.

Posteriormente, o artista acolheu o filho em sua casa mais uma vez. Ele disse que não conseguiu mantê-lo em casa, já que o rapaz "não queria trabalhar e estudar, só queria se drogar e beber".

A decisão de parar de dar dinheiro ao filho aconteceu após ele perceber que toda a quantia que deveria ser destinada aos estudos e a uma mudança de vida estava "indo para o álcool e para as drogas."

"Cansado de ser extorquido pelo meu filho, não aguento mais. Ele vivia dizendo que se quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho e eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele porque não queria que as pessoas vissem que ele era mau-caráter, o julgassem ou maltratassem", completou.

Latino explicou que a decisão de expor a situação veio após o filho dizer que iria falar mal dele na imprensa.

Após as acusações do cantor, Guilherme Rocha, mais conhecido como Namentti, se manifestou nas redes sociais e revelou ser o filho mencionado pelo cantor.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo do pai fumando e escreveu: "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais