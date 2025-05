Kris Jenner aparece com rosto mais jovial e é comparada a Lindsay Lohan

Kris Jenner, 69, apareceu com o rosto diferente e foi aclamada pelos fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

Matriarca da família Kardashian surpreendeu os seguidores ao aparentar estar mais jovial. A publicação foi feita hoje em seu Instagram.

A mudança no visual da mãe de Kim Kardashian rendeu até comparações. Alguns fãs a compararam a Lindsay Lohan, que surgiu com uma aparência mais jovem após passar por alguns procedimentos estéticos no rosto.

Com o post, Kris Jenner foi alvo de vários elogios. "Simplesmente linda. Você fica melhor conforme os anos passam", indicou uma. "Parecendo jovem", ressaltou outra. "A rainha está envelhecendo ao contrário", brincou uma terceira.