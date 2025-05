Kevin Spacey recebe prêmio e critica lista de nomes 'barrados' de Hollywood

Kevin Spacey, 65, recebeu um prêmio em Cannes (França) pelo conjunto de sua obra, e usou a oportunidade para discursar contra a lista de "barrados" em Hollywood.

O que aconteceu

O ator foi premiado pelo conjunto de sua obra. A cerimônia aconteceu em Cannes, em um evento da Fundação Better World. Spacey está no local para promover seu novo filme, "The Awakening", e foi reconhecido pelas décadas de "brilhantismo artístico" e pelo seu impacto no cinema e nas artes. Ele, no entanto, não foi convidado para o festival de cinema que acontece na cidade, segundo o The Telegraph.

Em seu discurso, ele agradeceu a fundação que, segundo Spacey, "mostrou se arriscar para fazer o melhor". "Estive pensando em outra pessoa que fez o que pôde para tornar este um mundo melhor, e essa pessoa é alguém que vocês viram mais cedo nas telas esta noite: Kirk Douglas, uma grande estrela do cinema americano", começou o ator, em seu discurso, segundo o DailyMail.

O ex-astro de "House of Cards" criticou a "lista de nomes barrados de Hollywood" que vigorou durante a Guerra Fria e excluía profissionais que se mostravam alinhados a qualquer ideia progressista ou contra a atuação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. "Isso foi há muito, muito tempo, então temos que tentar lembrar da resistência que ele recebeu depois de tomar a corajosa decisão de defender um colega, o roteirista duas vezes vencedor do Oscar Dalton Trumbo, que estava na lista de barrados. De 1947 a 1960, ele esteve na lista de barrados. Sabemos o que isso significa, certo? Isso significa que ele não conseguiu encontrar trabalho como roteirista em Hollywood por 13 anos".

Ele continuou citando o roteirista, acusado de apoiar o comunismo na época, e honrou o ator, que lutou pela sua contratação mesmo assim. "Temos a oportunidade de lutar contra os bandidos e defender a justiça. Mas, na vida real, as escolhas nem sempre são tão claras. Há momentos em que é preciso defender os princípios. Aprendi muito com a história. Ela se repete com muita frequência. A lista de barrados foi um período terrível em nosso setor, mas precisamos aprender com ela para que nunca mais aconteça. Kirk falou isso em 2014, quando tinha 98 anos".

Spacey reforçou que profissionais hoje continuam a perder oportunidades por denúncias falsas. "Claro, as pessoas sabem sobre Dalton Trumbull e os 10 de Hollywood, mas suspeito que muito poucos de vocês saibam ou já tenham ouvido falar dos outros 475 profissionais da indústria cujas vidas foram prejudicadas ou destruídas por falsas alegações, e que eles também não conseguiram encontrar trabalho em Hollywood durante aquele longo período sombrio. E hoje, nos encontramos mais uma vez na intersecção da incerteza e do medo na indústria cinematográfica e além".

O artista foi afastado de diversos trabalhos após ser acusado de abuso sexual por quatro homens. Após julgamento, Spacey foi declarado inocente há dois anos.