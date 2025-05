Iraniano Jafar Panahi está em Cannes pela primeira vez em mais de 20 anos

Por Miranda Murray e Michaela Cabrera

CANNES, França (Reuters) - O cineasta iraniano Jafar Panahi, impedido de viajar pelo governo de Teerã por 15 anos, deu as caras no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes nesta terça-feira para a estreia de seu filme concorrente "It Was Just An Accident" (Foi apenas um acidente, em tradução livre).

Panahi, que já foi preso diversas vezes por causa de seus filmes, esteve pessoalmente no festival pela última vez em 2003, quando "Crimson Gold" (Ouro Carmesin) foi exibido na categoria Un Certain Regard.

Sua esposa e filha, assim como vários membros do elenco, incluindo o ator principal Vahid Mobasseri, também compareceram.

O diretor de 64 anos de idade não sofreu nenhuma sanção oficial nos últimos anos e não há nenhum processo judicial pendente no momento, segundo um porta-voz do filme.

Em 2010, um tribunal iraniano proibiu Panahi de fazer filmes ou viajar para o exterior por 20 anos após ele ser condenado por "propaganda contra o sistema".

Panahi chorou depois da estreia do filme no luxuoso Grand Lumiere Theatre, com a voz trêmula ao dedicá-lo aos cineastas proibidos no Irã, especialmente às diretoras e atores que apoiaram ativistas pelos direitos das mulheres.

Em uma entrevista ao Screen Daily publicada nesta terça-feira, Panahi disse que, embora essas proibições tenham sido suspensas, ele ainda tinha que manter sigilo sobre seu trabalho e trabalhar ilegalmente.

"It Was Just An Accident" acompanha Vahid, interpretado por Mobasseri. Ele sequestra um homem com uma perna falsa que se parece com a pessoa que o torturou na prisão e arruinou sua vida.

Vahid se propõe a verificar com outros sobreviventes da prisão se aquele é de fato seu torturador e, então, decidir o que fazer com ele.

Panahi ganhou vários prêmios internacionais, incluindo o prêmio Camera d'Or do Festival de Cinema de Cannes por seu filme "O Balão Branco", de 1995, e o Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim de 2015 por seu filme "Taxi", filmado no Irã enquanto estava livre sob fiança.

(Reportagem de Miranda Murray e Michaela Cabrera)